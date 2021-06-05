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TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 5 Haziran 2021 Cumartesi TRT EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı TRT EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler ile alakalı birçok merak edilen yeni gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. Biz de 5 Haziran 2021 Cumartesi tarihli haberimizde TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı TRT EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler konusunda merak edilenleri kaleme aldık. Siz de 5 Haziran 2021 Cumartesi tarihli haberimizi okuyarak güncel bilgileri anında öğrenebilirsiniz.

05 Haziran 2021 Cumartesi 00:01
TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 5 Haziran 2021 Cumartesi TRT EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
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Pandemi nedeniyle okullarda yüz yüze eğitime ara verildi. Yüz yüze eğitimine verilen aranın ardından öğrenciler derslerine uzaktan eğitim modeliyle devam ediyor. Uzaktan eğitim modeli kapsamında dersler online olarak 5 Haziran 2021 Cumartesi TRT EBA TV üzerinden gerçekleştiriliyor.

TRT EBA TV ilkokul yayın akışı 5 Haziran 2021 Cumartesi

TRT EBA TV, uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin derslerden geri kalmaması adına canlı ders yayınları gerçekleştiriyor. Öğrenciler EBA TV sayesinde derslerinden geri kalmıyor. TRT EBA TV ilkokul ders yayınları haftalık olarak MEB müfredatına göre açıklanıyor. Öğrenciler derslerini kaçırmamak için her gün TRT EBA TV yayın akışını araştırıyor.

EBA TV, 2021 yılında ne çok aratılan sitelerden biri oldu. İlkokul öğrencileri dersleri anında takip etmek için “EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TRT EBA TV ilkokul yayın akışı içerisinde müfredatta yer alan tüm dersler yer alıyor. Haftanın her günü belirli saatlerde yapılan dersler konulara göre ayrılıyor. Öğrenciler ders saatlerini kaçırmamak için 5 Haziran 2021 Cumartesicanlı yayın akışını araştırıyor.

5 Haziran 2021 Cumartesi TRT EBA TV ilkokul yayın akışı

09:30FEN BİLİMLERİ-3 İLKÖĞRETİM

10:00İNGİLİZCE-3 İLKOKUL

10:30 İNGİLİZCE-2 İLKOKUL

11:00TBA YAŞAM BECERİLERİ

11:30MATEMATİK-1 İLKÖĞRETİM

12:00ÖZEL EĞİTİM BECERİ EĞİTİMİ

12:30ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ

13:30MATEMATİK-4 İLKÖĞRETİM

14:00FEN BİLİMLERİ-3 İLKÖĞRETİM

14:30İNGİLİZCE-3 İLKOKUL

15:00İNGİLİZCE-2 İLKOKUL

15:30TBA YAŞAM BECERİLERİ

16:00MATEMATİK-1 İLKÖĞRETİM

16:30ÖZEL EĞİTİM BECERİ EĞİTİMİ

17:00MATEMATİK-4 İLKÖĞRETİM

17:30FEN BİLİMLERİ-3 İLKÖĞRETİM

18:00İNGİLİZCE-3 İLKOKUL

18:30UZAKTAN ERİŞİM TRT EBA

19:30ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ

20:30İNGİLİZCE-2 İLKOKUL

21:00MATEMATİK-1 İLKÖĞRETİM

21:30ÖZEL EĞİTİM BECERİ EĞİTİMİ

22:00Kapanış

 

5 Haziran 2021 Cumartesi TRT EBA TV ilkokul yayın akışı için tıklayınız…

TRT EBA TV ilkokul frekans bilgileri

TRT EBA TV 3 farklı kanaldan HD ve SD olmak üzere 6 yayın yapıyor. Bu kanallar TRT EBA TV İlkokul, TRT EBA TV Ortaokul ve TRT EBA TV Lise kanallarıdır. Her bir kanalın HD ve SD yayınları bulunmaktadır.

TRT EBA TV ilkokul frekans bilgileri ise şu şekildedir;

HD Alış bilgileri:

Alış frekansı:12.084 MHz

Polarizasyon: Yatay (H)

Sembol oranı: 13.750

FEC: 2/3

SD Alış bilgileri:

Alış frekansı:11.916 MHz

Polarizasyon: Dikey (V)

Sembol oranı: 30.000

FEC: 3/4

5 Haziran 2021 Cumartesi TRT EBA TV ilkokul canlı yayın

TRT EBA TV ilkokul yayın akışında Türkçe, Matematik derslerinin yanı sıra Kavram Öğrenimi, Doğa Kaşifi, Erken Çocukluk Eğitimi gibi dersler de gerçekleştirilecek.

5 Haziran 2021 Cumartesi TRT EBA TV ilkokul canlı yayın izlemek için tıklayınız…


Son Güncelleme: 05.06.2021 00:01
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Anahtar Kelimeler:
DersEğitimYayın AkışıPazarTrt Eba Tv
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