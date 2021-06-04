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TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 4 Haziran 2021 Cuma TRT EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı TRT EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler haberimizin en güncel ayrıntıları ile ilgili merak ettiklerinizi keşfetmek için hemen şimdi 04.06.2021 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

04 Haziran 2021 Cuma 00:01
TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 4 Haziran 2021 Cuma TRT EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
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Pandemi nedeniyle okullarda yüz yüze eğitime ara verildi. Yüz yüze eğitimine verilen aranın ardından öğrenciler derslerine uzaktan eğitim modeliyle devam ediyor. Uzaktan eğitim modeli kapsamında dersler online olarak 4 Haziran 2021 Cuma TRT EBA TV üzerinden gerçekleştiriliyor.

TRT EBA TV ilkokul yayın akışı 4 Haziran 2021 Cuma

TRT EBA TV, uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin derslerden geri kalmaması adına canlı ders yayınları gerçekleştiriyor. Öğrenciler EBA TV sayesinde derslerinden geri kalmıyor. TRT EBA TV ilkokul ders yayınları haftalık olarak MEB müfredatına göre açıklanıyor. Öğrenciler derslerini kaçırmamak için her gün TRT EBA TV yayın akışını araştırıyor.

EBA TV, 2021 yılında ne çok aratılan sitelerden biri oldu. İlkokul öğrencileri dersleri anında takip etmek için “EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TRT EBA TV ilkokul yayın akışı içerisinde müfredatta yer alan tüm dersler yer alıyor. Haftanın her günü belirli saatlerde yapılan dersler konulara göre ayrılıyor. Öğrenciler ders saatlerini kaçırmamak için 4 Haziran 2021 Cumacanlı yayın akışını araştırıyor.

4 Haziran 2021 Cuma TRT EBA TV ilkokul yayın akışı

07:00İstiklal Marşı

07:00ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ

07:50DOĞA KAŞİFİ - DOĞANIN İZİNDE

08:00ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ

09:00TBA SPOR

09:00İNGİLİZCE-4 İLKÖĞRETİM

09:30MATEMATİK-3 İLKÖĞRETİM

10:00HAYAT BİLGİSİ-3 İLKÖĞRETİM

10:30HAYAT BİLGİSİ-2 İLKÖĞRETİM

11:00YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE

11:30HAYAT BİLGİSİ-1 İLKÖĞRETİM

12:00ÖZEL EĞİTİM MATEMATİK

12:30ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ

13:30ÖĞRETMENLER ODASI

14:00KAPANIŞ

4 Haziran 2021 Cuma TRT EBA TV ilkokul yayın akışı için tıklayınız…

TRT EBA TV ilkokul frekans bilgileri

TRT EBA TV 3 farklı kanaldan HD ve SD olmak üzere 6 yayın yapıyor. Bu kanallar TRT EBA TV İlkokul, TRT EBA TV Ortaokul ve TRT EBA TV Lise kanallarıdır. Her bir kanalın HD ve SD yayınları bulunmaktadır.

TRT EBA TV ilkokul frekans bilgileri ise şu şekildedir;

HD Alış bilgileri:

Alış frekansı:12.084 MHz

Polarizasyon: Yatay (H)

Sembol oranı: 13.750

FEC: 2/3

SD Alış bilgileri:

Alış frekansı:11.916 MHz

Polarizasyon: Dikey (V)

Sembol oranı: 30.000

FEC: 3/4

4 Haziran 2021 Cuma TRT EBA TV ilkokul canlı yayın

TRT EBA TV ilkokul yayın akışında Türkçe, Matematik derslerinin yanı sıra Kavram Öğrenimi, Doğa Kaşifi, Erken Çocukluk Eğitimi gibi dersler de gerçekleştirilecek.

4 Haziran 2021 Cuma TRT EBA TV ilkokul canlı yayın izlemek için tıklayınız…


Son Güncelleme: 04.06.2021 00:01
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Anahtar Kelimeler:
DersEğitimYayın AkışıPazarTrt Eba Tv
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