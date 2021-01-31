TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 31 Ocak 2021 Pazar TRT EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

Pandemi nedeniyle uzaktan eğitim sistemine geçildi. Uzaktan eğitim sisteminde dersler EBA TV üzerinden aktarılmaya başlandı. Binlerce öğrenci TRT EBA TV yayın akışını araştırmaya başladı.
İlkokul öğrenciler dersleri kaçırmamak ve canlı olarak anında takip etmek için “TRT EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.
TRT EBA TV ilkokul çarşamba yayınları sabah 08:00’da Erken Çocukluk Eğitimi dersiyle başlıyor. TRT EBA TV ilkokul günlük yayın akışı içerisinde Matematik, Türkçe, Hayat Bilgisi gibi derslerin yanı sıra İngilizce yabancı dil ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri yayınlanıyor.
TRT EBA TV ilkokul 27 Ocak Çarşamba yayın akışı
09:30 ÖZEL EĞİTİM-HAYAT BİLGİSİ
10:30 HAYAT BİLGİSİ-1 İLKÖĞRETİM
11:00 HAYAT BİLGİSİ-1 İLKÖĞRETİM
18:00 HAYAT BİLGİSİ-3 İLKÖĞRETİM
20:30 FEN BİLİMLERİ-4 İLKÖĞRETİM
21:00 SOSYAL BİLGİLER-4 İLKÖĞRETİM
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