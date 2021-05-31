İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
21 Mayıs 2021 vaka tablosu açıklandı! Vaka sayısı 10 binin altında
Son Dakika
21 Mayıs 2021 vaka tablosu...
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Son Dakika
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana...
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor? Uzman isimden çarpıcı yanıt
Son Dakika
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor?...
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Son Dakika
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!

TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 31 Mayıs 2021 Pazartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

Basın bülteninde yer almaya başladığı günden bu yana merak uyandıran TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı Pazartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler haberi ile ilgili yeni gelişmeler gündemde! 31-05-2021 tarihli haberimizi okuyarak haberin sıcak ayrıntılarını öğrenebilirsiniz.

31 Mayıs 2021 Pazartesi 00:01
TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 31 Mayıs 2021 Pazartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Takip Et:

TRT EBA TV ilkokul yayın akışında uzaktan eğitim dersleri yayınlanıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle yüz yüze eğitimin yerine getirilen uzaktan eğitim sisteminde ders yayınları TRT EBA TV üzerinden gerçekleştiriliyor.

İlkokul öğrencileri derslerini kaçırmamak için “TRT EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TRT EBA TV ilkokul yayın akışında Perşembe günü yayınlar saat 07:00'da ilk ders İstiklal Marşı’nın hemen ardından yine aynı saatte Erken Çocukluk Eğitimi ile başlıyor. Perşembe günü EBA TV yayın akışı akşam 22:00’da sona eriyor. TRT EBA TV ilkokul yayın akışı içerisinde Türkçe, Matematik, Hayat Bilgisi gibi derslerin yanı sıra Özel Eğitim Türkçe, Matematik ile Okuyorum Yazıyorum dersleri yer alıyor.

TRT EBA TV ilkokul 31 Mayıs 2021 Perşembe yayın akışı

07:00 ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ

07:50 DOĞA KAŞİFİ - DOĞANIN İZİNDE

08:00 ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ

09:00 TBA SPOR

09:00 İNGİLİZCE-4 İLKÖĞRETİM

09:30 MATEMATİK-3 İLKÖĞRETİM

10:00 HAYAT BİLGİSİ-3 İLKÖĞRETİM

10:30 HAYAT BİLGİSİ-2 İLKÖĞRETİM

11:00 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE

11:30 HAYAT BİLGİSİ-1 İLKÖĞRETİM

12:00 ÖZEL EĞİTİM MATEMATİK

12:30 ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ

13:30 İNGİLİZCE-4 İLKÖĞRETİM

14:00 MATEMATİK-3 İLKÖĞRETİM

14:30 HAYAT BİLGİSİ-3 İLKÖĞRETİM

15:00 HAYAT BİLGİSİ-2 İLKÖĞRETİM

15:30 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE

16:00 HAYAT BİLGİSİ-1 İLKÖĞRETİM

16:30 ÖZEL EĞİTİM MATEMATİK

17:00 İNGİLİZCE-4 İLKÖĞRETİM

17:30 MATEMATİK-3 İLKÖĞRETİM

18:00 HAYAT BİLGİSİ-3 İLKÖĞRETİM

18:30 HAYAT BİLGİSİ-2 İLKÖĞRETİM

19:00 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE

19:30 ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ

20:30 ÖĞRETMENLER ODASI

21:00 HAYAT BİLGİSİ-1 İLKÖĞRETİM

21:30 ÖZEL EĞİTİM MATEMATİK

22:00 Kapanış

TRT EBA TV ilkokul canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ


Son Güncelleme: 31.05.2021 00:01
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Uzaktan EğitimPazartesiYayın AkışıEBA TVTRT
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Survivor 2021 107. bölüm fragmanı 31 Mayıs 2021 Pazartesi TV 8
Survivor 2021 107. bölüm fragmanı 31 Mayıs 2021 Pazartesi TV 8
ATV canlı yayın akışı 24 Mayıs 2021 Pazartesi ATV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
ATV canlı yayın akışı 24 Mayıs 2021 Pazartesi ATV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Kanal D canlı yayın akışı 30 Mayıs 2021 Pazar Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar TAMAMDIR
Kanal D canlı yayın akışı 30 Mayıs 2021 Pazar Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar TAMAMDIR
Aşkın Tarifi dizisinde Taylan karakteri kimdir? Gerçek adı ne?
Aşkın Tarifi dizisinde Taylan karakteri kimdir? Gerçek adı ne?
Kız Kardeşler filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Kız Kardeşler filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Ghost Lab filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Ghost Lab filmi konusu ve oyuncu kadrosu

Popüler Haberler

Volvo XC90 Teknik Özellikleri tanıtıldı!
Senetle kimler para verir?
Kanal D canlı yayın akışı 30 Mayıs 2021 Pazar Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar TAMAMDIR
Engelli vatandaşların TOKİ kontenjan hakları ne kadardır?
Survivor 2021 107. bölüm fragmanı 31 Mayıs 2021 Pazartesi TV 8
Seslendirme nasıl yapabilirim? 2021 Seslendirme yaparak para kazanma
Kaç günlük rapor parası alınır? 2021 Kaç güne kadar, kaç günden sonra rapor parası alınır?
Şekerbank tarım kredi kampanyaları neler? 2021 Şekerbank'tan çiftçilere destek fırsatı
Doğum parası şartları nelerdir? 2021 Doğum yardımı başvuru süresi
İpragaz büyük tüp ne kadar oldu? 2021 ipragaz tüp kaç para?
SGK ölüm yardımı başvuru şartları nelerdir? Cenaze yardım ödemesi kimlere verilir?
Seni Çok Bekledim dizisi nerede çekiliyor?
Yağlı ciltler için kapatıcılığı yüksek fondöten ve fondöten seçimi önerileri
Yeşil Tarife ne demek? YETA elektrik faturalarını düşürecek mi?
2021 Esnaf kefalet kredisi nasıl çekilir? Kimler esnaf kefalet kredilerinden yararlanabilir?
Halkbank ziraat destek paketi kredi türleri nelerdir? 2021
Show TV canlı yayın akışı 26 Mayıs 2021 Çarşamba Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar TAMAMDIR
Rüyada at görmek anlamı ve yorumu
Show TV canlı yayın akışı 28 Mayıs 2021 Cuma Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar TAMAMDIR
Bim aktüel indirim kataloğu 31 Mayıs 2021 Pazartesi ürünleri
Show TV Çocuktan Al Haberi sunucu neden değişti? Evrim Akın neden yok?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.