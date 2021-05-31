TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 31 Mayıs 2021 Pazartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

TRT EBA TV ilkokul yayın akışında uzaktan eğitim dersleri yayınlanıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle yüz yüze eğitimin yerine getirilen uzaktan eğitim sisteminde ders yayınları TRT EBA TV üzerinden gerçekleştiriliyor.
İlkokul öğrencileri derslerini kaçırmamak için “TRT EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.
TRT EBA TV ilkokul yayın akışında Perşembe günü yayınlar saat 07:00'da ilk ders İstiklal Marşı’nın hemen ardından yine aynı saatte Erken Çocukluk Eğitimi ile başlıyor. Perşembe günü EBA TV yayın akışı akşam 22:00’da sona eriyor. TRT EBA TV ilkokul yayın akışı içerisinde Türkçe, Matematik, Hayat Bilgisi gibi derslerin yanı sıra Özel Eğitim Türkçe, Matematik ile Okuyorum Yazıyorum dersleri yer alıyor.
TRT EBA TV ilkokul 31 Mayıs 2021 Perşembe yayın akışı
07:00 ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ
07:50 DOĞA KAŞİFİ - DOĞANIN İZİNDE
08:00 ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ
09:00 TBA SPOR
09:00 İNGİLİZCE-4 İLKÖĞRETİM
09:30 MATEMATİK-3 İLKÖĞRETİM
10:00 HAYAT BİLGİSİ-3 İLKÖĞRETİM
10:30 HAYAT BİLGİSİ-2 İLKÖĞRETİM
11:00 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE
11:30 HAYAT BİLGİSİ-1 İLKÖĞRETİM
12:00 ÖZEL EĞİTİM MATEMATİK
12:30 ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ
13:30 İNGİLİZCE-4 İLKÖĞRETİM
14:30 HAYAT BİLGİSİ-3 İLKÖĞRETİM
15:00 HAYAT BİLGİSİ-2 İLKÖĞRETİM
15:30 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE
16:00 HAYAT BİLGİSİ-1 İLKÖĞRETİM
16:30 ÖZEL EĞİTİM MATEMATİK
17:00 İNGİLİZCE-4 İLKÖĞRETİM
17:30 MATEMATİK-3 İLKÖĞRETİM
18:00 HAYAT BİLGİSİ-3 İLKÖĞRETİM
18:30 HAYAT BİLGİSİ-2 İLKÖĞRETİM
19:00 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE
19:30 ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ
20:30 ÖĞRETMENLER ODASI
21:00 HAYAT BİLGİSİ-1 İLKÖĞRETİM
21:30 ÖZEL EĞİTİM MATEMATİK
22:00 Kapanış
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