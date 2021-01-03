TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 3 Ocak 2021 Pazar TRT EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

Pandemi nedeniyle uzaktan eğitim sistemine geçildi. Uzaktan eğitim sisteminde dersler EBA TV üzerinden aktarılmaya başlandı. Binlerce öğrenci TRT EBA TV yayın akışını araştırmaya başladı.
İlkokul öğrenciler dersleri kaçırmamak ve canlı olarak anında takip etmek için “TRT EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.
TRT EBA TV ilkokul Pazar yayınları sabah 09:00’da Erken Çocukluk Eğitimi dersiyle başlıyor. TRT EBA TV ilkokul günlük yayın akışı içerisinde Matematik, Türkçe, Hayat Bilgisi gibi derslerin yanı sıra İngilizce yabancı dil ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri yayınlanıyor.
TRT EBA TV ilkokul 3 Ocak 2021 Pazar yayın akışı
09:00 ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ
10:00 MATEMATİK-1 İLKÖĞRETİM
10:30 MATEMATİK-1 İLKÖĞRETİM
11:00 TÜRKÇE-1 İLKÖĞRETİM
11:30 TÜRKÇE-1 İLKÖĞRETİM
12:00 HAYAT BİLGİSİ-1 İLKÖĞRETİM
12:30 TÜRKÇE-2 İLKÖĞRETİM
13:00 İNGİLİZCE-2 İLKOKUL
13:30 MATEMATİK-2 İLKÖĞRETİM
14:00 HAYAT BİLGİSİ-2 İLKÖĞRETİM
14:30 HAYAT BİLGİSİ-2 İLKÖĞRETİM
15:00 TÜRKÇE-3 İLKÖĞRETİM
16:00 HAYAT BİLGİSİ-3 İLKÖĞRETİM
16:30 FEN BİLİMLERİ-3 İLKÖĞRETİM
17:00 FEN BİLİMLERİ-3 İLKÖĞRETİM
17:30 TÜRKÇE-4 İLKÖĞRETİM
18:00 MATEMATİK-4 İLKÖĞRETİM
18:30 FEN BİLİMLERİ-4 İLKÖĞRETİM
19:00 SOSYAL BİLGİLER-4 İLKÖĞRETİM
19:30 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-4 İLKOKUL
20:00 ÖZEL EĞİTİM TÜRK İŞARET DİLİ
20:30 ÖZEL EĞİTİM-MATEMATİK
21:00 ÖĞRETMENLER ODASI
21:30 Kapanış
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