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TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 3 Ocak 2021 Pazar TRT EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

Birçok kişinin merak ettiği 3 Ocak 2021 Pazar günü gündeme gelen TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı Pazar TRT EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler konusu hakkında merak edilen ayrıntıları kaleme aldık. 03-01-2021 tarihli haberimizde TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı Pazar TRT EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler hakkında güncel bilgileri edinebilirsiniz.

03 Ocak 2021 Pazar 00:01
TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 3 Ocak 2021 Pazar TRT EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
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Pandemi nedeniyle uzaktan eğitim sistemine geçildi. Uzaktan eğitim sisteminde dersler EBA TV üzerinden aktarılmaya başlandı. Binlerce öğrenci TRT EBA TV yayın akışını araştırmaya başladı.

İlkokul öğrenciler dersleri kaçırmamak ve canlı olarak anında takip etmek için “TRT EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TRT EBA TV ilkokul Pazar yayınları sabah 09:00’da Erken Çocukluk Eğitimi dersiyle başlıyor. TRT EBA TV ilkokul günlük yayın akışı içerisinde Matematik, Türkçe, Hayat Bilgisi gibi derslerin yanı sıra İngilizce yabancı dil ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri yayınlanıyor.

TRT EBA TV ilkokul 3 Ocak 2021 Pazar yayın akışı

09:00 ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ

10:00 MATEMATİK-1 İLKÖĞRETİM

10:30 MATEMATİK-1 İLKÖĞRETİM

11:00 TÜRKÇE-1 İLKÖĞRETİM

11:30 TÜRKÇE-1 İLKÖĞRETİM

12:00 HAYAT BİLGİSİ-1 İLKÖĞRETİM

12:30 TÜRKÇE-2 İLKÖĞRETİM

13:00 İNGİLİZCE-2 İLKOKUL

13:30 MATEMATİK-2 İLKÖĞRETİM

14:00 HAYAT BİLGİSİ-2 İLKÖĞRETİM

14:30 HAYAT BİLGİSİ-2 İLKÖĞRETİM

15:00 TÜRKÇE-3 İLKÖĞRETİM

15:30 MATEMATİK-3 İLKÖĞRETİM

16:00 HAYAT BİLGİSİ-3 İLKÖĞRETİM

16:30 FEN BİLİMLERİ-3 İLKÖĞRETİM

17:00 FEN BİLİMLERİ-3 İLKÖĞRETİM

17:30 TÜRKÇE-4 İLKÖĞRETİM

18:00 MATEMATİK-4 İLKÖĞRETİM

18:30 FEN BİLİMLERİ-4 İLKÖĞRETİM

19:00 SOSYAL BİLGİLER-4 İLKÖĞRETİM

19:30 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-4 İLKOKUL

20:00 ÖZEL EĞİTİM TÜRK İŞARET DİLİ

20:30 ÖZEL EĞİTİM-MATEMATİK

21:00 ÖĞRETMENLER ODASI

21:30 Kapanış

TRT EBA TV ilkokul canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ

 

 



Son Güncelleme: 03.01.2021 00:01
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Anahtar Kelimeler:
DersEğitimYayın AkışıPazarTrt Eba Tv
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