TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 28 Şubat 2021 Pazar TRT EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

Pandemi nedeniyle uzaktan eğitim sistemine geçildi. Uzaktan eğitim sisteminde dersler EBA TV üzerinden aktarılmaya başlandı. Binlerce öğrenci TRT EBA TV yayın akışını araştırmaya başladı.

İlkokul öğrenciler dersleri kaçırmamak ve canlı olarak anında takip etmek için “TRT EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TRT EBA TV ilkokul Perşembe yayınları sabah 08:00’da Erken Çocukluk Eğitimi dersiyle başlıyor. TRT EBA TV ilkokul günlük yayın akışı içerisinde Matematik, Türkçe, Hayat Bilgisi gibi derslerin yanı sıra İngilizce yabancı dil ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri yayınlanıyor.

TRT EBA TV ilkokul 25 Şubat 2021 Perşembe yayın akışı

07.00 OKUL ÖNCESİ - Etkinlik Kuşağı (Tekrar) EBA Anaokulu Unutulmayanlar - Aile

07.50 1-2-3-4 TBA Bitkileri ve Hayvanları Tanıyalım

08.00 OKUL ÖNCESİ - Etkinlik Kuşağı Bir Şeyden Çok Şey (Sanat, Müzik ve Matematik Etkinlikleri)

08.50 TBA SPOR Sabah Sporu

09.00 İNGİLİZCE-4 Fun with Science

09.30 MATEMATİK-3 Kesirler, Zaman Ölçme, Paralarımız, Tartma (Bütün, Yarım ve Çeyrek Kesir Gösterimleri-2)

10.00 HAYAT BİLGİSİ-3 Güvenli Hayat (Trafikte Uyulması Gereken Kurallar)

10.30 HAYAT BİLGİSİ-2 Güvenli Hayat (Yolculukta Güvenlik Kuralları)

11.00 1-2-3-4 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE Her Günüm Harika Hobiler- -den Daha Çok Seviyorum

11.30 HAYAT BİLGİSİ-1 Sağlıklı Hayat (Yemekte Uymamız Gereken Kurallar)

12.00 MATEMATİK Rakamları Ayırt Etme

12.30 OKUL ÖNCESİ - Etkinlik Kuşağı (Tekrar) Bir Şeyden Çok Şey (Sanat, Müzik ve Matematik Etkinlikleri)

13.30 İNGİLİZCE-4 (Tekrar) Fun with Science

14.00 MATEMATİK-3 (Tekrar) Kesirler, Zaman Ölçme, Paralarımız, Tartma (Bütün, Yarım ve Çeyrek Kesir Gösterimleri-2)

14.30 HAYAT BİLGİSİ-3 (Tekrar) Güvenli Hayat (Trafikte Uyulması Gereken Kurallar)

15.00 HAYAT BİLGİSİ-2 (Tekrar) Güvenli Hayat (Yolculukta Güvenlik Kuralları)

15.30 1-2-3-4 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE (Tekrar) Her Günüm Harika Hobiler- -den Daha Çok Seviyorum

16.00 HAYAT BİLGİSİ-1 (Tekrar) Sağlıklı Hayat (Yemekte Uymamız Gereken Kurallar)

16.30 MATEMATİK (Tekrar) Rakamları Ayırt Etme

17.00 İNGİLİZCE-4 (Tekrar) Fun with Science

17.30 MATEMATİK-3 (Tekrar) Kesirler, Zaman Ölçme, Paralarımız, Tartma (Bütün, Yarım ve Çeyrek Kesir Gösterimleri-2)

18.00 HAYAT BİLGİSİ-3 (Tekrar) Güvenli Hayat (Trafikte Uyulması Gereken Kurallar)

18.30 HAYAT BİLGİSİ-2 (Tekrar) Güvenli Hayat (Yolculukta Güvenlik Kuralları)

19.00 1-2-3-4 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE (Tekrar) Her Günüm Harika Hobiler- -den Daha Çok Seviyorum

19.30 OKUL ÖNCESİ - Etkinlik Kuşağı (Tekrar) Bir Şeyden Çok Şey (Sanat, Müzik ve Matematik Etkinlikleri)

20.30 ÖĞRETMENLER ODASI Prof. Dr. Hayri Fehmi YILMAZ

21.00 HAYAT BİLGİSİ-1 (Tekrar) Sağlıklı Hayat (Yemekte Uymamız Gereken Kurallar)

21.30 MATEMATİK (Tekrar) Rakamları Ayırt Etme

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