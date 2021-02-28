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TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 28 Şubat 2021 Pazar TRT EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

Basın bülteninde yer almaya başladığı günden bu yana merak uyandıran TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı Pazar TRT EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler haberi ile ilgili yeni gelişmeler gündemde! 28-02-2021 tarihli haberimizi okuyarak haberin sıcak ayrıntılarını öğrenebilirsiniz.

28 Şubat 2021 Pazar 00:03
TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 28 Şubat 2021 Pazar TRT EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
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Pandemi nedeniyle uzaktan eğitim sistemine geçildi. Uzaktan eğitim sisteminde dersler EBA TV üzerinden aktarılmaya başlandı. Binlerce öğrenci TRT EBA TV yayın akışını araştırmaya başladı.

İlkokul öğrenciler dersleri kaçırmamak ve canlı olarak anında takip etmek için “TRT EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TRT EBA TV ilkokul  Perşembe yayınları sabah 08:00’da Erken Çocukluk Eğitimi dersiyle başlıyor. TRT EBA TV ilkokul günlük yayın akışı içerisinde Matematik, Türkçe, Hayat Bilgisi gibi derslerin yanı sıra İngilizce yabancı dil ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri yayınlanıyor.

TRT  EBA TV ilkokul 25 Şubat 2021 Perşembe yayın akışı

07.00    OKUL ÖNCESİ - Etkinlik Kuşağı (Tekrar)    EBA Anaokulu Unutulmayanlar - Aile       

07.50    1-2-3-4 TBA    Bitkileri ve Hayvanları Tanıyalım       

08.00    OKUL ÖNCESİ - Etkinlik Kuşağı    Bir Şeyden Çok Şey (Sanat, Müzik ve Matematik Etkinlikleri)       

08.50    TBA SPOR    Sabah Sporu       

09.00    İNGİLİZCE-4    Fun with Science       

09.30    MATEMATİK-3    Kesirler, Zaman Ölçme, Paralarımız, Tartma (Bütün, Yarım ve Çeyrek Kesir Gösterimleri-2)       

10.00    HAYAT BİLGİSİ-3    Güvenli Hayat (Trafikte Uyulması Gereken Kurallar)       

10.30    HAYAT BİLGİSİ-2    Güvenli Hayat (Yolculukta Güvenlik Kuralları)       

11.00    1-2-3-4 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE    Her Günüm Harika Hobiler- -den Daha Çok Seviyorum       

11.30    HAYAT BİLGİSİ-1    Sağlıklı Hayat (Yemekte Uymamız Gereken Kurallar)       

12.00    MATEMATİK    Rakamları Ayırt Etme       

12.30    OKUL ÖNCESİ - Etkinlik Kuşağı (Tekrar)    Bir Şeyden Çok Şey (Sanat, Müzik ve Matematik Etkinlikleri)       

13.30    İNGİLİZCE-4 (Tekrar)    Fun with Science       

14.00    MATEMATİK-3 (Tekrar)    Kesirler, Zaman Ölçme, Paralarımız, Tartma (Bütün, Yarım ve Çeyrek Kesir Gösterimleri-2)       

14.30    HAYAT BİLGİSİ-3 (Tekrar)    Güvenli Hayat (Trafikte Uyulması Gereken Kurallar)       

15.00    HAYAT BİLGİSİ-2 (Tekrar)    Güvenli Hayat (Yolculukta Güvenlik Kuralları)       

15.30    1-2-3-4 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE (Tekrar)    Her Günüm Harika Hobiler- -den Daha Çok Seviyorum       

16.00    HAYAT BİLGİSİ-1 (Tekrar)    Sağlıklı Hayat (Yemekte Uymamız Gereken Kurallar)       

16.30    MATEMATİK (Tekrar)    Rakamları Ayırt Etme       

17.00    İNGİLİZCE-4 (Tekrar)    Fun with Science       

17.30    MATEMATİK-3 (Tekrar)    Kesirler, Zaman Ölçme, Paralarımız, Tartma (Bütün, Yarım ve Çeyrek Kesir Gösterimleri-2)       

18.00    HAYAT BİLGİSİ-3 (Tekrar)    Güvenli Hayat (Trafikte Uyulması Gereken Kurallar)       

18.30    HAYAT BİLGİSİ-2 (Tekrar)    Güvenli Hayat (Yolculukta Güvenlik Kuralları)       

19.00    1-2-3-4 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE (Tekrar)    Her Günüm Harika Hobiler- -den Daha Çok Seviyorum       

19.30    OKUL ÖNCESİ - Etkinlik Kuşağı (Tekrar)    Bir Şeyden Çok Şey (Sanat, Müzik ve Matematik Etkinlikleri)       

20.30    ÖĞRETMENLER ODASI    Prof. Dr. Hayri Fehmi YILMAZ       

21.00    HAYAT BİLGİSİ-1 (Tekrar)    Sağlıklı Hayat (Yemekte Uymamız Gereken Kurallar)       

21.30    MATEMATİK (Tekrar)    Rakamları Ayırt Etme

 

TRT EBA TV ilkokul canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ

 

 



Son Güncelleme: 28.02.2021 00:03
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Anahtar Kelimeler:
DersEğitimYayın AkışıPazarTrt Eba Tv
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