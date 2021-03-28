TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 28 Mart 2021 Pazar TRT EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

Pandemi nedeniyle uzaktan eğitim sistemine geçildi. Uzaktan eğitim sisteminde dersler EBA TV üzerinden aktarılmaya başlandı. Binlerce öğrenci TRT EBA TV yayın akışını araştırmaya başladı.
İlkokul öğrenciler dersleri kaçırmamak ve canlı olarak anında takip etmek için “TRT EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.
TRT EBA TV ilkokul Çarşamba yayınları sabah 08:00’da Erken Çocukluk Eğitimi dersiyle başlıyor. TRT EBA TV ilkokul günlük yayın akışı içerisinde Matematik, Türkçe, Hayat Bilgisi gibi derslerin yanı sıra İngilizce yabancı dil ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri yayınlanıyor.
TRT EBA TV ilkokul 10 Mart 2021 Çarşamba yayın akışı
09:00 ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ
10:00 TÜRKÇE-4 İLKÖĞRETİM
10:30 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-4 İLKOKUL
11:00 İNGİLİZCE-4 İLKÖĞRETİM
11:30 MATEMATİK-4 İLKÖĞRETİM
12:00 HAYAT BİLGİSİ-3 İLKÖĞRETİM
12:30 FEN BİLİMLERİ-3 İLKÖĞRETİM
13:00 İNGİLİZCE-3 İLKOKUL
13:30 TÜRKÇE-2 İLKÖĞRETİM
14:00 HAYAT BİLGİSİ-2 İLKÖĞRETİM
15:00 TÜRKÇE-1 İLKÖĞRETİM
15:30 HAYAT BİLGİSİ-1 İLKÖĞRETİM
16:00 MATEMATİK-1 İLKÖĞRETİM
16:30 ÖZEL EĞİTİM MATEMATİK
17:00 KAVRAM ÖĞRETİMİ
17:30 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE
18:00 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE
18:30 TASARIM BECERİ ATÖLYELERİ
19:00 ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ
20:00 ÖĞRETMENLER ODASI
20:30 Kapanış
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