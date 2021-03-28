İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
WhatsApp, iletişimde yeni bir adım atıyor: İnternet olmasa bile..
Son Dakika
WhatsApp, iletişimde yeni bir adım...
Serenay Sarıkaya'nın, derin yırtmaçlı kırmızı renk elbisesi olay oldu!
Son Dakika
Serenay Sarıkaya'nın, derin yırtmaçlı kırmızı...
Türk bilim insanları, burun spreyi olarak geliştirecekleri aşıyla bulaşı engelleyecek!
Son Dakika
Türk bilim insanları, burun spreyi...
AK Parti MKYK listesi belli oldu
Son Dakika
AK Parti MKYK listesi belli...

TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 28 Mart 2021 Pazar TRT EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

Okurlarımızın meraklarını uyandıran ve bir süredir gündemde yer alan TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı Pazar TRT EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler haberi ile ilgili olarak taze gelişmelerden haberdar olmak istiyorsanız, 28 Mart 2021 tarihli haberimizden ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

28 Mart 2021 Pazar 00:00
TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 28 Mart 2021 Pazar TRT EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Takip Et:

Pandemi nedeniyle uzaktan eğitim sistemine geçildi. Uzaktan eğitim sisteminde dersler EBA TV üzerinden aktarılmaya başlandı. Binlerce öğrenci TRT EBA TV yayın akışını araştırmaya başladı.

İlkokul öğrenciler dersleri kaçırmamak ve canlı olarak anında takip etmek için “TRT EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TRT EBA TV ilkokul  Çarşamba yayınları sabah 08:00’da Erken Çocukluk Eğitimi dersiyle başlıyor. TRT EBA TV ilkokul günlük yayın akışı içerisinde Matematik, Türkçe, Hayat Bilgisi gibi derslerin yanı sıra İngilizce yabancı dil ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri yayınlanıyor.

TRT  EBA TV ilkokul 10 Mart 2021 Çarşamba yayın akışı

09:00 ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ

10:00 TÜRKÇE-4 İLKÖĞRETİM

10:30 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-4 İLKOKUL

11:00 İNGİLİZCE-4 İLKÖĞRETİM

11:30 MATEMATİK-4 İLKÖĞRETİM

12:00 HAYAT BİLGİSİ-3 İLKÖĞRETİM

12:30 FEN BİLİMLERİ-3 İLKÖĞRETİM

13:00 İNGİLİZCE-3 İLKOKUL

13:30 TÜRKÇE-2 İLKÖĞRETİM

14:00 HAYAT BİLGİSİ-2 İLKÖĞRETİM

14:30 İNGİLİZCE-2 İLKOKUL

15:00 TÜRKÇE-1 İLKÖĞRETİM

15:30 HAYAT BİLGİSİ-1 İLKÖĞRETİM

16:00 MATEMATİK-1 İLKÖĞRETİM

16:30 ÖZEL EĞİTİM MATEMATİK

17:00 KAVRAM ÖĞRETİMİ

17:30 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE

18:00 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE

18:30 TASARIM BECERİ ATÖLYELERİ

19:00 ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ

20:00 ÖĞRETMENLER ODASI

20:30 Kapanış

TRT EBA TV ilkokul canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ

 

 



Son Güncelleme: 28.03.2021 00:00
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
DersEğitimYayın AkışıPazarTrt Eba Tv
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İbo Show Sümer Ezgü kimdir, nereli? Sümer Ezgü kaç yaşında, evli mi?
İbo Show Sümer Ezgü kimdir, nereli? Sümer Ezgü kaç yaşında, evli mi?
Yaralı Kalbim 51. bölüm fragmanı 27 Mart 2021 Cumartesi yeni bölüm özeti Kanal 7
Yaralı Kalbim 51. bölüm fragmanı 27 Mart 2021 Cumartesi yeni bölüm özeti Kanal 7
İbo Show Hakan Mengüç kimdir, nereli? Hakan Mengüç kaç yaşında, evli mi?
İbo Show Hakan Mengüç kimdir, nereli? Hakan Mengüç kaç yaşında, evli mi?
İbo Show Orhan Hakalmaz kimdir, nereli? Orhan Hakalmaz kaç yaşında, evli mi?
İbo Show Orhan Hakalmaz kimdir, nereli? Orhan Hakalmaz kaç yaşında, evli mi?
İbo Show Melihat Gülses kimdir, nereli? Melihat Gülses kaç yaşında, evli mi?
İbo Show Melihat Gülses kimdir, nereli? Melihat Gülses kaç yaşında, evli mi?
İbo Show Sami Özer kimdir, nereli? Sami Özer kaç yaşında, evli mi?
İbo Show Sami Özer kimdir, nereli? Sami Özer kaç yaşında, evli mi?

Popüler Haberler

TRT 1 canlı yayın akışı 28 Mart 2021 Pazar TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TRT Spor canlı yayın akışı 28 Mart 2021 Pazar TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve programlar
Kanal 7 canlı yayın akışı 28 Mart 2021 Pazar Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TV 8 canlı yayın akışı 28 Mart 2021 Pazar TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 28 Mart 2021 Pazar TRT EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 28 Mart 2021 Pazar EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 28 Mart 2021 Pazar EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
İbo Show Melihat Gülses kimdir, nereli? Melihat Gülses kaç yaşında, evli mi?
İbo Show Sami Özer kimdir, nereli? Sami Özer kaç yaşında, evli mi?
Tarihte bugün 27 Mart günü neler oldu?
Garanti BBVA 10.000 TL Mart 2021 yaz tatili kredi başvurusu detayları nelerdir?
Akrep dizisi Akrep kimdir? Yusuf Çim'in hayatı ve rol aldığı yapımlar
Hangi sınavlar ertelendi? Hangi sınıflarda sınavlar olacak, hangi sınıflarda sınavlar olmayacak?
Sabah Sohbetleri sunucusu Fatih Savaş kimdir? Fatih Savaş biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Gelir vergisi neden ve ne zaman ödenir? 2021
Emekli bayram ikramiyelerine zam gelecek mi? 2021
İbo Show Sümer Ezgü kimdir, nereli? Sümer Ezgü kaç yaşında, evli mi?
Berat Kandili en güzel, hadisli, dualı mesajlar!
Fox TV Hepsi Benim yarışması başvuru adresi, başvuru şartları ve whatapp numarası
İbo ne zaman vuruldu? İbrahim Tatlıses'i kim, neden vurdu?
Bugün kimin maçı var? TV 27 Mart 2021 Cumartesi canlı maç yayın saatleri

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.