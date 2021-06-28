TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 28 Haziran 2021 Pazartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

TRT EBA TV ilkokul yayın akışında uzaktan eğitim dersleri yayınlanıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle yüz yüze eğitimin yerine getirilen uzaktan eğitim sisteminde ders yayınları TRT EBA TV üzerinden gerçekleştiriliyor.
İlkokul öğrencileri derslerini kaçırmamak için “TRT EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.
TRT EBA TV ilkokul yayın akışında Pazar günü yayınlar saat 09:00'da ilk ders İstiklal Marşı’nın hemen ardından yine aynı saatte Erken Çocukluk Eğitimi ile başlıyor. Pazar günü EBA TV yayın akışı akşam 22:00’da sona eriyor. TRT EBA TV ilkokul yayın akışı içerisinde Türkçe, Matematik, Hayat Bilgisi gibi derslerin yanı sıra Özel Eğitim Türkçe, Matematik ile Okuyorum Yazıyorum dersleri yer alıyor.
TRT EBA TV ilkokul 28 Haziran 2021 Perşembe yayın akışı
09:00 ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ
10:00 UZAKTAN ERİŞİM TRT EBA
11:00 TÜRKÇE-4 İLKÖĞRETİM
11:30 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-4 İLKOKUL
12:00 İNGİLİZCE-4 İLKÖĞRETİM
12:30 MATEMATİK-4 İLKÖĞRETİM
13:00 HAYAT BİLGİSİ-3 İLKÖĞRETİM
13:30 FEN BİLİMLERİ-3 İLKÖĞRETİM
14:00 İNGİLİZCE-3 İLKOKUL
15:00 HAYAT BİLGİSİ-2 İLKÖĞRETİM
15:30 İNGİLİZCE-2 İLKOKUL
16:00 TÜRKÇE-1 İLKÖĞRETİM
16:30 HAYAT BİLGİSİ-1 İLKÖĞRETİM
17:00 MATEMATİK-1 İLKÖĞRETİM
17:30 ÖZEL EĞİTİM MATEMATİK
18:00 KAVRAM ÖĞRETİMİ
18:30 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE
19:00 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE
19:30 ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ
20:30 ÖĞRETMENLER ODASI
21:00 Kapanış
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