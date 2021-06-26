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TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 26 Haziran 2021 Cumartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

Haber bülteninde dikkat çeken ve ilgi gören TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı Cumartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler haberinin gündeme geldiği günden bu yana paylaşılan tüm yeni ayrınltıları 26 Haziran 2021 Cumartesi tarihli haberimizde kaleme aldık. Hemen hakkında merak edilen güncel bilgileri 26 Haziran 2021 Cumartesi tarihli haberimizde bulabilirsiniz.

26 Haziran 2021 Cumartesi 00:01
TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 26 Haziran 2021 Cumartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
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TRT EBA TV, her hafta uzaktan eğitim programları yayınlıyor. Pandemi nedeniyle dersler EBA TV üzerinden işleniyor. Milyonlarca öğrenci EBA TV yayın akışını takip ediyor.

Öğrenciler dersleri kaçırmamak adına, “EBA TV’de bugün ne var?” diye aratıyor.

2020 yılı içerisinde intenette en çok EBA TV yayın akışı araştırıldı. EBA TV ilkokul yayın akışı saat 09:00’da yayın akışına başlıyor. EBA TV günlük yayın akışı içerisinde her yarım saatte bir farklı dersler ekranda işleniyor.

TRT EBA TV ilkokul canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ
 

TRT EBA 2 Haziran  Çarşamba ilkokul ders programı

7:00 ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ

07:50 DOĞA KAŞİFİ – DOĞANIN İZİNDE

08:00 ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ

09:00 TBA SPOR

09:00 TÜRKÇE-4 İLKÖĞRETİM

09:30 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-4 İLKOKUL

10:00 TÜRKÇE-3 İLKÖĞRETİM

10:30 TÜRKÇE-2 İLKÖĞRETİM

11:00 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE

11:30 TÜRKÇE-1 İLKÖĞRETİM

12:00 KAVRAM ÖĞRETİMİ

12:30 ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ

13:30 HAZIR MISIN ?

14:00 Kapanış

 

 

 

 


Son Güncelleme: 26.06.2021 00:01
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Anahtar Kelimeler:
TRTIlkokulYayın AkışıEBA TV
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