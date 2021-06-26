TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 26 Haziran 2021 Cumartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

TRT EBA TV, her hafta uzaktan eğitim programları yayınlıyor. Pandemi nedeniyle dersler EBA TV üzerinden işleniyor. Milyonlarca öğrenci EBA TV yayın akışını takip ediyor.
Öğrenciler dersleri kaçırmamak adına, “EBA TV’de bugün ne var?” diye aratıyor.
2020 yılı içerisinde intenette en çok EBA TV yayın akışı araştırıldı. EBA TV ilkokul yayın akışı saat 09:00’da yayın akışına başlıyor. EBA TV günlük yayın akışı içerisinde her yarım saatte bir farklı dersler ekranda işleniyor.
TRT EBA 2 Haziran Çarşamba ilkokul ders programı
7:00 ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ
07:50 DOĞA KAŞİFİ – DOĞANIN İZİNDE
08:00 ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ
09:00 TBA SPOR
09:00 TÜRKÇE-4 İLKÖĞRETİM
09:30 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-4 İLKOKUL
10:30 TÜRKÇE-2 İLKÖĞRETİM
11:00 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE
11:30 TÜRKÇE-1 İLKÖĞRETİM
12:00 KAVRAM ÖĞRETİMİ
12:30 ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ
13:30 HAZIR MISIN ?
14:00 Kapanış