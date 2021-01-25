TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 25 Ocak 2021 Pazartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

TRT EBA TV ilkokul yayın akışında uzaktan eğitim dersleri yayınlanıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle yüz yüze eğitimin yerine getirilen uzaktan eğitim sisteminde ders yayınları TRT EBA TV üzerinden gerçekleştiriliyor.
İlkokul öğrencileri derslerini kaçırmamak için “TRT EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.
TRT EBA TV ilkokul yayın akışında Çarşamba günü yayınlar saat 08:00’de İstiklal Marşı ile başlıyor. İlk ders İstiklal Marşı’nın hemen ardından yine aynı saatte Erken Çocukluk Eğitimi ile başlıyor. Çarşamba günü EBA TV yayın akışı akşam 22:30’da sona eriyor. TRT EBA TV ilkokul yayın akışı içerisinde Türkçe, Matematik, Hayat Bilgisi gibi derslerin yanı sıra Özel Eğitim Türkçe, Matematik ile Okuyorum Yazıyorum dersleri yer alıyor.
TRT EBA TV ilkokul 25 Ocak 2021 Çarşamba yayın akışı
08:00 İstiklal Marşı
08:00 ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ
09:00 SOSYAL BİLGİLER-4 İLKÖĞRETİM
09:30 FEN BİLİMLERİ-4 İLKÖĞRETİM
10:00 İNGİLİZCE-3 İLKOKUL
10:30 TÜRKÇE-3 İLKÖĞRETİM
11:00 İNGİLİZCE-2 İLKOKUL
11:30 HAYAT BİLGİSİ-2 İLKÖĞRETİM
12:00 OKUYORUM YAZIYORUM
12:30 TÜRKÇE-1 İLKÖĞRETİM
13:00 HAYAT BİLGİSİ-1 İLKÖĞRETİM
13:30 BİLİŞSEL BECERİLER
14:00 ÖZEL EĞİTİM TÜRK İŞARET DİLİ
15:00 SOSYAL BİLGİLER-4 İLKÖĞRETİM
15:30 FEN BİLİMLERİ-4 İLKÖĞRETİM
16:00 İNGİLİZCE-3 İLKOKUL
16:30 TÜRKÇE-3 İLKÖĞRETİM
17:00 İNGİLİZCE-2 İLKOKUL
17:30 HAYAT BİLGİSİ-2 İLKÖĞRETİM
18:00 OKUYORUM YAZIYORUM
18:30 TÜRKÇE-1 İLKÖĞRETİM
19:00 HAYAT BİLGİSİ-1 İLKÖĞRETİM
19:30 ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ
20:30 BİZDEN
21:00 BİLİŞSEL BECERİLER
21:30 ÖZEL EĞİTİM TÜRK İŞARET DİLİ
22:00 TASARIM BECERİ ATÖLYELERİ
22:30 Kapanış
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