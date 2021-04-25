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TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 25 Nisan 2021 Pazar TRT EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

Gündeme hızlı bir giriş yaparak ilgi odağı haline gelen TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı Pazar TRT EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler haberi ile ilgili olarak merak edilen en yeni ayrıntılara yer verdiğimiz 25-04-2021 tarihli haberimizi okuyarak siz de gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

25 Nisan 2021 Pazar 00:00
TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 25 Nisan 2021 Pazar TRT EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
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Pandemi nedeniyle uzaktan eğitim sistemine geçildi. Uzaktan eğitim sisteminde dersler EBA TV üzerinden aktarılmaya başlandı. Binlerce öğrenci TRT EBA TV yayın akışını araştırmaya başladı.

İlkokul öğrenciler dersleri kaçırmamak ve canlı olarak anında takip etmek için “TRT EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TRT EBA TV ilkokul  Çarşamba yayınları sabah 08:00’da Erken Çocukluk Eğitimi dersiyle başlıyor. TRT EBA TV ilkokul günlük yayın akışı içerisinde Matematik, Türkçe, Hayat Bilgisi gibi derslerin yanı sıra İngilizce yabancı dil ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri yayınlanıyor.

TRT  EBA TV ilkokul 28  Mart 2021 Pazar yayın akışı

09:00 ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ

10:00 TÜRKÇE-4 İLKÖĞRETİM

10:30 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-4 İLKOKUL

11:00 İNGİLİZCE-4 İLKÖĞRETİM

11:30 MATEMATİK-4 İLKÖĞRETİM

12:00 HAYAT BİLGİSİ-3 İLKÖĞRETİM

12:30 FEN BİLİMLERİ-3 İLKÖĞRETİM

13:00 İNGİLİZCE-3 İLKOKUL

13:30 TÜRKÇE-2 İLKÖĞRETİM

14:00 HAYAT BİLGİSİ-2 İLKÖĞRETİM

14:30 İNGİLİZCE-2 İLKOKUL

15:00 TÜRKÇE-1 İLKÖĞRETİM

15:30 HAYAT BİLGİSİ-1 İLKÖĞRETİM

16:00 MATEMATİK-1 İLKÖĞRETİM

16:30 ÖZEL EĞİTİM MATEMATİK

17:00 KAVRAM ÖĞRETİMİ

17:30 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE

18:00 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE

18:30 TASARIM BECERİ ATÖLYELERİ

19:00 ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ

20:00 ÖĞRETMENLER ODASI

20:30 Kapanış

 

TRT EBA TV ilkokul canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ

 

 




Son Güncelleme: 25.04.2021 00:00
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Anahtar Kelimeler:
DersEğitimYayın AkışıPazarTrt Eba Tv
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