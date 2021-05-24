TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 24 Mayıs 2021 Pazartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

TRT EBA TV ilkokul yayın akışında uzaktan eğitim dersleri yayınlanıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle yüz yüze eğitimin yerine getirilen uzaktan eğitim sisteminde ders yayınları TRT EBA TV üzerinden gerçekleştiriliyor.
İlkokul öğrencileri derslerini kaçırmamak için “TRT EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.
TRT EBA TV ilkokul yayın akışında Çarşamba günü yayınlar saat 08:00’de İstiklal Marşı ile başlıyor. İlk ders İstiklal Marşı’nın hemen ardından yine aynı saatte Erken Çocukluk Eğitimi ile başlıyor. Çarşamba günü EBA TV yayın akışı akşam 22:30’da sona eriyor. TRT EBA TV ilkokul yayın akışı içerisinde Türkçe, Matematik, Hayat Bilgisi gibi derslerin yanı sıra Özel Eğitim Türkçe, Matematik ile Okuyorum Yazıyorum dersleri yer alıyor.
TRT EBA TV ilkokul 24 Mayıs 2021 Çarşamba yayın akışı
07:00 ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ
07:50 DOĞA KAŞİFİ - DOĞANIN İZİNDE
08:00 ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ
09:00 TBA SPOR
09:00 MATEMATİK-4 İLKÖĞRETİM
09:30 FEN BİLİMLERİ-3 İLKÖĞRETİM
10:00 İNGİLİZCE-3 İLKOKUL
10:30 İNGİLİZCE-2 İLKOKUL
11:00 TBA YAŞAM BECERİLERİ
11:30 MATEMATİK-1 İLKÖĞRETİM
12:00 ÖZEL EĞİTİM BECERİ EĞİTİMİ
12:30 ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ
14:00 FEN BİLİMLERİ-3 İLKÖĞRETİM
14:30 İNGİLİZCE-3 İLKOKUL
15:00 İNGİLİZCE-2 İLKOKUL
15:30 TBA YAŞAM BECERİLERİ
16:00 MATEMATİK-1 İLKÖĞRETİM
16:30 ÖZEL EĞİTİM BECERİ EĞİTİMİ
17:00 MATEMATİK-4 İLKÖĞRETİM
17:30 FEN BİLİMLERİ-3 İLKÖĞRETİM
18:00 İNGİLİZCE-3 İLKOKUL
18:30 UZAKTAN ERİŞİM TRT EBA
19:30 ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ
20:30 İNGİLİZCE-2 İLKOKUL
21:00 MATEMATİK-1 İLKÖĞRETİM
21:30 ÖZEL EĞİTİM BECERİ EĞİTİMİ
22:00 Kapanış
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