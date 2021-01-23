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TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 23 Ocak 2021 Cumartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

Yayına girdiği günden itibaren merak uyandıran ve halen yeni ayrıntıları gelmeye devam eden TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı Cumartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler başlıklı haberimizi, 23.01.2021’de yayınlanan bültenimizden okuyabilirsiniz.

23 Ocak 2021 Cumartesi 00:01
TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 23 Ocak 2021 Cumartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
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TRT EBA TV, her hafta uzaktan eğitim programları yayınlıyor. Pandemi nedeniyle eğitimler EBA TV üzerinden gerçekleştiriliyor. Milyonlarca öğrenci EBA TV yayın akışını araştırıyor.

İlkokul öğrenciler dersleri kaçırmamak adına “EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TRT EBA TV üzerinden ders içeriklerini yayınlıyor. 2020 yılı içerisinde intenette en çok EBA TV yayın akışı araştırıldı. EBA TV Çarşamba ilkokul yayın akışı saat 09:00’da Matematik dersi ile  başlıyor. EBA TV günlük yayın akışı içerisinde Çarşamba günü Türkçe, Matematik, Hayat Bilgisi, İngilizce, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler dersleri yayınlanıyor.

TRT EBA TV ilkokul 20.01.2021 Çarşamba yayın akışı

09.30 MATEMATİK-4     Doğal Sayılarla Bölme İşlemi (Matematikte Eşitlik Durumu ve Matematikte Eşitliği Sağlama)      

10.00     TÜRKÇE-3            Millî Kültürümüz (Tema Değerlendirme Çalışması)

10.30     MATEMATİK-3  Doğal Sayılarla Bölme İşlemi (Dönem Sonu Genel Tekrar)

11.00     TÜRKÇE-2            Millî Kültürümüz (Tema Değerlendirme-1)

11.30     MATEMATİK-2  Geometrik Cisimler ve Şekiller (Genel Değerlendirme)  

12.00     OKUYORUM YAZIYORUM            Sesleri Tanıyoruz ( Ğ,ğ )

12.30     TÜRKÇE-1            Okuyorum Yazıyorum (V Harfini Öğreniyorum-Hece ve Kelimeler Oluşturma )

13.00     MATEMATİK-1  Doğal Sayılar (Genel Tekrar)

13.30     BİLİŞSEL BECERİLER         El Becerilerine İlişkin Çalışmalar Yapma

14.00     MATEMATİK      Paraları Ayırt Etme        

14.30     1-2-3-4 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE        Saatler (Geçe-Kala), Saatin Okunuşu-Yazılışı

15.00     TÜRKÇE-4 (Tekrar)          Bilim ve Teknoloji (Tema Değerlendirme)

15.30     MATEMATİK-4 (Tekrar) Doğal Sayılarla Bölme İşlemi (Matematikte Eşitlik Durumu ve Matematikte Eşitliği Sağlama)

16.00     TÜRKÇE-3 (Tekrar)          Millî Kültürümüz (Tema Değerlendirme Çalışması)          

16.30     MATEMATİK-3 (Tekrar) Doğal Sayılarla Bölme İşlemi (Dönem Sonu Genel Tekrar)            

17.00     TÜRKÇE-2 (Tekrar)          Millî Kültürümüz (Tema Değerlendirme-1)         

17.30     MATEMATİK-2 (Tekrar) Geometrik Cisimler ve Şekiller (Genel Değerlendirme)  

18.00     OKUYORUM YAZIYORUM (Tekrar)           Sesleri Tanıyoruz ( Ğ,ğ )

18.30     TÜRKÇE-1 (Tekrar)          Okuyorum Yazıyorum (V Harfini Öğreniyorum-Hece ve Kelimeler Oluşturma )   

19.00     MATEMATİK-1 (Tekrar) Doğal Sayılar (Genel Tekrar)      

19.30     OKUL ÖNCESİ - Etkinlik Kuşağı (Tekrar)  Ekoloji (Türkçe, Müzik, Oyun, Sanat ve Matematik Etkinlikleri)   

20.30     VELİ KUŞAĞI - BİZDEN    Elif Taşkın AYTEKİN                        

21.00     BİLİŞSEL BECERİLER (Tekrar)       El Becerilerine İlişkin Çalışmalar Yapma

21.30     MATEMATİK (Tekrar)     Paraları Ayırt Etme        

22.00     1-2-3-4 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE (Tekrar) Saatler (Geçe-Kala), Saatin Okunuşu-Yazılışı              

 
TRT EBA TV ilkokul canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ

 

 

 



Son Güncelleme: 23.01.2021 00:01
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TRTIlkokulYayın AkışıEBA TV
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