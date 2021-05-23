TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 23 Mayıs 2021 Pazar TRT EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

Pandemi nedeniyle uzaktan eğitim sistemine geçildi. Uzaktan eğitim sisteminde dersler EBA TV üzerinden aktarılmaya başlandı. Binlerce öğrenci TRT EBA TV yayın akışını araştırmaya başladı.
İlkokul öğrenciler dersleri kaçırmamak ve canlı olarak anında takip etmek için “TRT EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.
TRT EBA TV ilkokul Salı yayınları sabah 09:30'da Fen Bilimleri dersiyle başlıyor. TRT EBA TV ilkokul günlük yayın akışı içerisinde Matematik, Türkçe, Hayat Bilgisi gibi derslerin yanı sıra İngilizce yabancı dil ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri yayınlanıyor.
TRT EBA TV ilkokul 27 Nisan 2021 Salı yayın akışı
09.00ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ
11:30DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-4 İLKOKUL
13:00HAYAT BİLGİSİ-3 İLKÖĞRETİM
13:30FEN BİLİMLERİ-3 İLKÖĞRETİM
15:00HAYAT BİLGİSİ-2 İLKÖĞRETİM
16:30HAYAT BİLGİSİ-1 İLKÖĞRETİM
18:30YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE
19:00YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE
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