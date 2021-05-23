TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 23 Mayıs 2021 Pazar TRT EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

Pandemi nedeniyle uzaktan eğitim sistemine geçildi. Uzaktan eğitim sisteminde dersler EBA TV üzerinden aktarılmaya başlandı. Binlerce öğrenci TRT EBA TV yayın akışını araştırmaya başladı.

İlkokul öğrenciler dersleri kaçırmamak ve canlı olarak anında takip etmek için “TRT EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TRT EBA TV ilkokul Salı yayınları sabah 09:30'da Fen Bilimleri dersiyle başlıyor. TRT EBA TV ilkokul günlük yayın akışı içerisinde Matematik, Türkçe, Hayat Bilgisi gibi derslerin yanı sıra İngilizce yabancı dil ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri yayınlanıyor.

TRT EBA TV ilkokul 27 Nisan 2021 Salı yayın akışı

09.00ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ

10:00UZAKTAN ERİŞİM TRT EBA

11:00TÜRKÇE-4 İLKÖĞRETİM

11:30DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-4 İLKOKUL

12:00İNGİLİZCE-4 İLKÖĞRETİM

12:30MATEMATİK-4 İLKÖĞRETİM

13:00HAYAT BİLGİSİ-3 İLKÖĞRETİM

13:30FEN BİLİMLERİ-3 İLKÖĞRETİM

14:00İNGİLİZCE-3 İLKOKUL

14:30TÜRKÇE-2 İLKÖĞRETİM

15:00HAYAT BİLGİSİ-2 İLKÖĞRETİM

16:00TÜRKÇE-1 İLKÖĞRETİM

16:30HAYAT BİLGİSİ-1 İLKÖĞRETİM

17:00MATEMATİK-1 İLKÖĞRETİM

17:30ÖZEL EĞİTİM MATEMATİK

18:00KAVRAM ÖĞRETİMİ

18:30YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE

19:00YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE

19:30ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ

20:30ÖĞRETMENLER ODASI

21:00Kapanış

TRT EBA TV ilkokul canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ