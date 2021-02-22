TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 22 Şubat 2021 Pazartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

TRT EBA TV ilkokul yayın akışında uzaktan eğitim dersleri yayınlanıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle yüz yüze eğitimin yerine getirilen uzaktan eğitim sisteminde ders yayınları TRT EBA TV üzerinden gerçekleştiriliyor.
İlkokul öğrencileri derslerini kaçırmamak için “TRT EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.
TRT EBA TV ilkokul yayın akışında Cuma günü yayınlar saat 08:00’de İstiklal Marşı ile başlıyor. İlk ders İstiklal Marşı’nın hemen ardından yine aynı saatte Erken Çocukluk Eğitimi ile başlıyor. Cuma günü EBA TV yayın akışı akşam 22:30’da sona eriyor. TRT EBA TV ilkokul yayın akışı içerisinde Türkçe, Matematik, Hayat Bilgisi gibi derslerin yanı sıra Özel Eğitim Türkçe, Matematik ile Okuyorum Yazıyorum dersleri yer alıyor.
TRT EBA TV ilkokul 22 Şubat 2021 Cuma yayın akışı
08:00 İstiklal Marşı
08:00 ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ
09:00 ÖZEL EĞİTİM BİLİŞSELLİK BECERİLERİ
09:30 ÖZEL EĞİTİM MATEMATİK
10:00 MATEMATİK- İLKÖĞRETİM
10:30 HAYAT BİLGİSİ-1 İLKÖĞRETİM
11:00 HAYAT BİLGİSİ-1 İLKÖĞRETİM
11:30 TÜRKÇE-1 İLKÖĞRETİM
12:00 TÜRKÇE-1 İLKÖĞRETİM
12:30 TBA SANAT
13:00 TBA KÜLTÜR
13:30 TÜRKÇE-2 İLKÖĞRETİM
14:00 TÜRKÇE-2 İLKÖĞRETİM
15:00 MATEMATİK-2 İLKÖĞRETİM
15:30 HAYAT BİLGİSİ-2 İLKÖĞRETİM
16:00 TBA SPOR
16:30 TÜRKÇE-3 İLKÖĞRETİM
17:00 TÜRKÇE-3 İLKÖĞRETİM
17:30 MATEMATİK-3 İLKÖĞRETİM
18:00 HAYAT BİLGİSİ-3 İLKÖĞRETİM
18:30 İNGİLİZCE-3 İLKOKUL
19:00 TÜRKÇE-4 İLKÖĞRETİM
19:30 TBA BİLİM VE TEKNOLOJİ
20:00 MATEMATİK-4 İLKÖĞRETİM
20:30 FEN BİLİMLERİ-4 İLKÖĞRETİM
21:00 SOSYAL BİLİMLER-4 İLKÖĞRETİM
21:30 İNGİLİZCE-4 İLKÖĞRETİM
22:00 BİZDEN
22:30 Kapanış
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