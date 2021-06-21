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TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 21 Haziran 2021 Pazartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı Pazartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler konusu uzun süre gündemi takip edenler tarafından merak ediliyordu. Konuyla ilgili olarak basına aktarılan tüm yeni gelişmelere yer verdiğimiz Haziran 21 Pazartesi tarihindeki haberimizden TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı Pazartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler hakkında kaleme aldığımız ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

21 Haziran 2021 Pazartesi 00:01
TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 21 Haziran 2021 Pazartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
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TRT EBA TV ilkokul yayın akışında uzaktan eğitim dersleri yayınlanıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle yüz yüze eğitimin yerine getirilen uzaktan eğitim sisteminde ders yayınları TRT EBA TV üzerinden gerçekleştiriliyor.

İlkokul öğrencileri derslerini kaçırmamak için “TRT EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TRT EBA TV ilkokul yayın akışında Pazar  günü yayınlar saat 09:00'da ilk ders İstiklal Marşı’nın hemen ardından yine aynı saatte Erken Çocukluk Eğitimi ile başlıyor. Pazar günü EBA TV yayın akışı akşam 22:00’da sona eriyor. TRT EBA TV ilkokul yayın akışı içerisinde Türkçe, Matematik, Hayat Bilgisi gibi derslerin yanı sıra Özel Eğitim Türkçe, Matematik ile Okuyorum Yazıyorum dersleri yer alıyor.

TRT EBA TV ilkokul 21 Haziran 2021 Perşembe yayın akışı

09:00 ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ

10:00 UZAKTAN ERİŞİM TRT EBA

11:00 TÜRKÇE-4 İLKÖĞRETİM

11:30 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-4 İLKOKUL

12:00 İNGİLİZCE-4 İLKÖĞRETİM

12:30 MATEMATİK-4 İLKÖĞRETİM

13:00 HAYAT BİLGİSİ-3 İLKÖĞRETİM

13:30 FEN BİLİMLERİ-3 İLKÖĞRETİM

14:00 İNGİLİZCE-3 İLKOKUL

14:30 TÜRKÇE-2 İLKÖĞRETİM

15:00 HAYAT BİLGİSİ-2 İLKÖĞRETİM

15:30 İNGİLİZCE-2 İLKOKUL

16:00 TÜRKÇE-1 İLKÖĞRETİM

16:30 HAYAT BİLGİSİ-1 İLKÖĞRETİM

17:00 MATEMATİK-1 İLKÖĞRETİM

17:30 ÖZEL EĞİTİM MATEMATİK

18:00 KAVRAM ÖĞRETİMİ

18:30 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE

19:00 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE

19:30 ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ

20:30 ÖĞRETMENLER ODASI

21:00 Kapanış

TRT EBA TV ilkokul canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ


Son Güncelleme: 21.06.2021 00:01
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Anahtar Kelimeler:
Uzaktan EğitimPazartesiYayın AkışıEBA TVTRT
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