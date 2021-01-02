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TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 2 Ocak 2021 Cumartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

TRT EBA TV ilkokul yayın akışı internette en çok araştırılan konulardan biri oldu. Öğrenciler TRT EBA TV’de bugün ne var, TRT EBA TV günlük yayın akışı ve TRT EBA TV ilkokul haftalık yayın akışını araştırıyor.

02 Ocak 2021 Cumartesi 19:13
TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 2 Ocak 2021 Cumartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
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TRT EBA TV, her hafta uzaktan eğitim programları yayınlıyor. Pandemi nedeniyle eğitimler EBA TV üzerinden gerçekleştiriliyor. Milyonlarca öğrenci EBA TV yayın akışını araştırıyor.

İlkokul öğrenciler dersleri kaçırmamak adına “EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TRT EBA TV üzerinden ders içeriklerini yayınlıyor. 2020 yılı içerisinde intenette en çok EBA TV yayın akışı araştırıldı. EBA TV Cumartesi ilkokul yayın akışı saat 09:00’da Erken Çocukluk Eğitimi dersi ile başlıyor. EBA TV günlük yayın akışı içerisinde Cumartesi günü Türkçe, Matematik, İngilizce, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler dersleri yayınlanıyor.

TRT EBA TV ilkokul 2 Ocak 2021 Cumartesi yayın akışı

09:00 ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ

10:00 MATEMATİK-1 İLKÖĞRETİM

10:30 HAYAT BİLGİSİ-1 İLKÖĞRETİM

11:00 HAYAT BİLGİSİ-1 İLKÖĞRETİM

11:30 TÜRKÇE-1 İLKÖĞRETİM

12:00 TÜRKÇE-1 İLKÖĞRETİM

12:30 TÜRKÇE-2 İLKÖĞRETİM

13:00 TÜRKÇE-2 İLKÖĞRETİM

13:30 MATEMATİK-2 İLKÖĞRETİM

14:00 MATEMATİK-2 İLKÖĞRETİM

14:30 HAYAT BİLGİSİ-2 İLKÖĞRETİM

15:00 TÜRKÇE-3 İLKÖĞRETİM

15:30 TÜRKÇE-3 İLKÖĞRETİM

16:00 MATEMATİK-3 İLKÖĞRETİM

16:30 HAYAT BİLGİSİ-3 İLKÖĞRETİM

17:00 İNGİLİZCE-3 İLKOKUL

17:30 TÜRKÇE-4 İLKÖĞRETİM

18:00 MATEMATİK-4 İLKÖĞRETİM

18:30 FEN BİLİMLERİ-4 İLKÖĞRETİM

19:00 SOSYAL BİLGİLER-4 İLKÖĞRETİM

19:30 İNGİLİZCE-4 İLKÖĞRETİM

20:00 ÖZEL EĞİTİM BİLİŞSELLİK BECERİLERİ

20:30 ÖZEL EĞİTİM TÜRKÇE

21:00 BİZDEN

21:30 Kapanış

TRT EBA TV ilkokul canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ

 



Son Güncelleme: 02.01.2021 19:13
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Anahtar Kelimeler:
EBA TVYayın AkışıIlkokulTRT
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