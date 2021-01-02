TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 2 Ocak 2021 Cumartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

TRT EBA TV, her hafta uzaktan eğitim programları yayınlıyor. Pandemi nedeniyle eğitimler EBA TV üzerinden gerçekleştiriliyor. Milyonlarca öğrenci EBA TV yayın akışını araştırıyor.
İlkokul öğrenciler dersleri kaçırmamak adına “EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.
TRT EBA TV üzerinden ders içeriklerini yayınlıyor. 2020 yılı içerisinde intenette en çok EBA TV yayın akışı araştırıldı. EBA TV Cumartesi ilkokul yayın akışı saat 09:00’da Erken Çocukluk Eğitimi dersi ile başlıyor. EBA TV günlük yayın akışı içerisinde Cumartesi günü Türkçe, Matematik, İngilizce, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler dersleri yayınlanıyor.
TRT EBA TV ilkokul 2 Ocak 2021 Cumartesi yayın akışı
09:00 ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ
10:00 MATEMATİK-1 İLKÖĞRETİM
10:30 HAYAT BİLGİSİ-1 İLKÖĞRETİM
11:00 HAYAT BİLGİSİ-1 İLKÖĞRETİM
11:30 TÜRKÇE-1 İLKÖĞRETİM
12:00 TÜRKÇE-1 İLKÖĞRETİM
12:30 TÜRKÇE-2 İLKÖĞRETİM
13:00 TÜRKÇE-2 İLKÖĞRETİM
13:30 MATEMATİK-2 İLKÖĞRETİM
14:00 MATEMATİK-2 İLKÖĞRETİM
14:30 HAYAT BİLGİSİ-2 İLKÖĞRETİM
15:30 TÜRKÇE-3 İLKÖĞRETİM
16:00 MATEMATİK-3 İLKÖĞRETİM
16:30 HAYAT BİLGİSİ-3 İLKÖĞRETİM
17:00 İNGİLİZCE-3 İLKOKUL
17:30 TÜRKÇE-4 İLKÖĞRETİM
18:00 MATEMATİK-4 İLKÖĞRETİM
18:30 FEN BİLİMLERİ-4 İLKÖĞRETİM
19:00 SOSYAL BİLGİLER-4 İLKÖĞRETİM
19:30 İNGİLİZCE-4 İLKÖĞRETİM
20:00 ÖZEL EĞİTİM BİLİŞSELLİK BECERİLERİ
20:30 ÖZEL EĞİTİM TÜRKÇE
21:00 BİZDEN
21:30 Kapanış
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