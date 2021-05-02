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TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 2 Mayıs 2021 Pazar TRT EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı Pazar TRT EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler haberiyle ilgili gündemde dikkat çeken yeni gelişmeler 2 Mayıs 2021 Pazar günü basına aktarılmaya devam ediyor. TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı Pazar TRT EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler haberi güncel ayrıntılarını Mayıs 2 Pazar günü ele aldığımız haberimizde okurlarımızla paylaştık. Siz de hemen okuyarak fikir sahibi olabilirsiniz.

02 Mayıs 2021 Pazar 00:01
TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 2 Mayıs 2021 Pazar TRT EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
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Pandemi nedeniyle uzaktan eğitim sistemine geçildi. Uzaktan eğitim sisteminde dersler EBA TV üzerinden aktarılmaya başlandı. Binlerce öğrenci TRT EBA TV yayın akışını araştırmaya başladı.

İlkokul öğrenciler dersleri kaçırmamak ve canlı olarak anında takip etmek için “TRT EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TRT EBA TV ilkokul Salı yayınları sabah 09:30'da Fen Bilimleri dersiyle başlıyor. TRT EBA TV ilkokul günlük yayın akışı içerisinde Matematik, Türkçe, Hayat Bilgisi gibi derslerin yanı sıra İngilizce yabancı dil ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri yayınlanıyor.

TRT  EBA TV ilkokul 27 Nisan 2021 Salı yayın akışı

09:30 FEN BİLİMLERİ-4 İLKÖĞRETİM

10:00 MATEMATİK-3 İLKÖĞRETİM

10:30 MATEMATİK-2 İLKÖĞRETİM

11:00 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE

11:30 MATEMATİK-1 İLKÖĞRETİM

12:00 ÖZEL EĞİTİM TÜRKÇE

12:30 ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ

13:30 SOSYAL BİLGİLER-4 İLKÖĞRETİM

14:00 FEN BİLİMLERİ-4 İLKÖĞRETİM

14:30 MATEMATİK-3 İLKÖĞRETİM

15:00 MATEMATİK-2 İLKÖĞRETİM

15:30 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE

16:00 MATEMATİK-1 İLKÖĞRETİM

16:30 ÖZEL EĞİTİM TÜRKÇE

17:00 SOSYAL BİLGİLER-4 İLKÖĞRETİM

17:30 FEN BİLİMLERİ-4 İLKÖĞRETİM

18:00 MATEMATİK-3 İLKÖĞRETİM

18:30 MATEMATİK-2 İLKÖĞRETİM

19:00 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE

19:30 ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ

20:30 ÖĞRETMENLER ODASI

21:00 MATEMATİK-1 İLKÖĞRETİM

21:30 ÖZEL EĞİTİM TÜRKÇE

22:00  KAPANIŞ

 

TRT EBA TV ilkokul canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ

 

 




Son Güncelleme: 02.05.2021 00:01
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Anahtar Kelimeler:
DersEğitimYayın AkışıPazarTrt Eba Tv
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