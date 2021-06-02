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TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 2 Haziran 2021 Çarşamba TRT EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı TRT EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler konusuyla ilgili olarak basın bülteninde yer alan sıcak habere ait gelişmeler paylaşılmaya devam ediyor. 2 Haziran 2021 Çarşamba tarihli haberimizi okuyarak en yeni gelişmelerden ilk önce siz haberdar olabilirsiniz.

02 Haziran 2021 Çarşamba 00:01
TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 2 Haziran 2021 Çarşamba TRT EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
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Pandemi nedeniyle okullarda yüz yüze eğitime ara verildi. Yüz yüze eğitimine verilen aranın ardından öğrenciler derslerine uzaktan eğitim modeliyle devam ediyor. Uzaktan eğitim modeli kapsamında dersler online olarak 2 Haziran 2021 Çarşamba TRT EBA TV üzerinden gerçekleştiriliyor.

TRT EBA TV ilkokul yayın akışı 2 Haziran 2021 Çarşamba

TRT EBA TV, uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin derslerden geri kalmaması adına canlı ders yayınları gerçekleştiriyor. Öğrenciler EBA TV sayesinde derslerinden geri kalmıyor. TRT EBA TV ilkokul ders yayınları haftalık olarak MEB müfredatına göre açıklanıyor. Öğrenciler derslerini kaçırmamak için her gün TRT EBA TV yayın akışını araştırıyor.

EBA TV, 2021 yılında ne çok aratılan sitelerden biri oldu. İlkokul öğrencileri dersleri anında takip etmek için “EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TRT EBA TV ilkokul yayın akışı içerisinde müfredatta yer alan tüm dersler yer alıyor. Haftanın her günü belirli saatlerde yapılan dersler konulara göre ayrılıyor. Öğrenciler ders saatlerini kaçırmamak için 2 Haziran 2021 Çarşambacanlı yayın akışını araştırıyor.

2 Haziran 2021 Çarşamba TRT EBA TV ilkokul yayın akışı

07:00İstiklal Marşı

07:00ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ

07:50DOĞA KAŞİFİ - DOĞANIN İZİNDE

08:00ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ

09:00TÜRKÇE-4 İLKÖĞRETİM

09:30MATEMATİK-4 İLKÖĞRETİM

10:00TÜRKÇE-3 İLKÖĞRETİM

10:30TÜRKÇE-2 İLKÖĞRETİM

11:00MATEMATİK-2 İLKÖĞRETİM

11:30TÜRKÇE-1 İLKÖĞRETİM

12:00KAVRAM ÖĞRETİMİ

12:30ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ

13:30TÜRKÇE-4 İLKÖĞRETİM

14:00MATEMATİK-4 İLKÖĞRETİM

14:30TÜRKÇE-3 İLKÖĞRETİM

15:00TÜRKÇE-2 İLKÖĞRETİM

15:30MATEMATİK-2 İLKÖĞRETİM

16:00TÜRKÇE-1 İLKÖĞRETİM

16:30KAVRAM ÖĞRETİMİ

17:00TÜRKÇE-4 İLKÖĞRETİM

17:30MATEMATİK-4 İLKÖĞRETİM

18:00TÜRKÇE-3 İLKÖĞRETİM

18:30TÜRKÇE-2 İLKÖĞRETİM

19:00MATEMATİK-2 İLKÖĞRETİM

19:30ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ

20:30BİZDEN

21:00TÜRKÇE-1 İLKÖĞRETİM

21:30KAVRAM ÖĞRETİMİ

22:00Kapanış

2 Haziran 2021 Çarşamba TRT EBA TV ilkokul yayın akışı için tıklayınız…

TRT EBA TV ilkokul frekans bilgileri

TRT EBA TV 3 farklı kanaldan HD ve SD olmak üzere 6 yayın yapıyor. Bu kanallar TRT EBA TV İlkokul, TRT EBA TV Ortaokul ve TRT EBA TV Lise kanallarıdır. Her bir kanalın HD ve SD yayınları bulunmaktadır.

TRT EBA TV ilkokul frekans bilgileri ise şu şekildedir;

HD Alış bilgileri:

Alış frekansı:12.084 MHz

Polarizasyon: Yatay (H)

Sembol oranı: 13.750

FEC: 2/3

SD Alış bilgileri:

Alış frekansı:11.916 MHz

Polarizasyon: Dikey (V)

Sembol oranı: 30.000

FEC: 3/4

2 Haziran 2021 Çarşamba TRT EBA TV ilkokul canlı yayın

TRT EBA TV ilkokul yayın akışında Türkçe, Matematik derslerinin yanı sıra Kavram Öğrenimi, Doğa Kaşifi, Erken Çocukluk Eğitimi gibi dersler de gerçekleştirilecek.

2 Haziran 2021 Çarşamba TRT EBA TV ilkokul canlı yayın izlemek için tıklayınız…


Son Güncelleme: 02.06.2021 00:01
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Anahtar Kelimeler:
DersEğitimYayın AkışıPazarTrt Eba Tv
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