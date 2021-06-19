İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Vergi, ceza ve prim borçları.. Hepsi siliniyor!
Son Dakika
Vergi, ceza ve prim borçları.....
BioNTech aşısı yüzde kaç oranında koruyor? Yan etkileri neler?
Son Dakika
BioNTech aşısı yüzde kaç oranında...
Market kasalarına kuyruk beklemeye son!
Market kasalarına kuyruk beklemeye son!
Aşı randevusu almadan hastaneye gidip aşı yaptırabilir mi?
Son Dakika
Aşı randevusu almadan hastaneye gidip...

TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 19 Haziran 2021 Cumartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

Gün geçmiyor ki TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı Cumartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler haberi ile ilgili yeni bir gelişme gündeme gelmesin. 19.06.2021 tarihli haberimizi okuyarak en yeni ayrıntıları hemen öğrenebilirsiniz.

19 Haziran 2021 Cumartesi 00:01
TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 19 Haziran 2021 Cumartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Takip Et:

TRT EBA TV, her hafta uzaktan eğitim programları yayınlıyor. Pandemi nedeniyle dersler EBA TV üzerinden işleniyor. Milyonlarca öğrenci EBA TV yayın akışını takip ediyor.

Öğrenciler dersleri kaçırmamak adına, “EBA TV’de bugün ne var?” diye aratıyor.

2020 yılı içerisinde intenette en çok EBA TV yayın akışı araştırıldı. EBA TV ilkokul yayın akışı saat 09:00’da yayın akışına başlıyor. EBA TV günlük yayın akışı içerisinde her yarım saatte bir farklı dersler ekranda işleniyor.

TRT EBA TV ilkokul canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ
 

TRT EBA 2 Haziran  Çarşamba ilkokul ders programı

7:00 ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ

07:50 DOĞA KAŞİFİ – DOĞANIN İZİNDE

08:00 ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ

09:00 TBA SPOR

09:00 TÜRKÇE-4 İLKÖĞRETİM

09:30 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-4 İLKOKUL

10:00 TÜRKÇE-3 İLKÖĞRETİM

10:30 TÜRKÇE-2 İLKÖĞRETİM

11:00 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE

11:30 TÜRKÇE-1 İLKÖĞRETİM

12:00 KAVRAM ÖĞRETİMİ

12:30 ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ

13:30 HAZIR MISIN ?

14:00 Kapanış

 

 

 

 


Son Güncelleme: 19.06.2021 00:01
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
TRTIlkokulYayın AkışıEBA TV
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tuğçe Kurşunoğlu kimdir, nerelidir? Tuğçe Kurşunoğlu hakkında bilgiler
Tuğçe Kurşunoğlu kimdir, nerelidir? Tuğçe Kurşunoğlu hakkında bilgiler
Ümit Okur kimdir, kaç yaşında ve nereli? Ümit Okur'un yer aldığı yapımlar
Ümit Okur kimdir, kaç yaşında ve nereli? Ümit Okur'un yer aldığı yapımlar
Yiğit Koçak kimdir? Hayatı ve mesleği nedir? Hangi dizilerde rol aldı?
Yiğit Koçak kimdir? Hayatı ve mesleği nedir? Hangi dizilerde rol aldı?
İbrahim Emin Ege kimdir? Kaç yaşındadır? Rol aldığı yapımlar nelerdir?
İbrahim Emin Ege kimdir? Kaç yaşındadır? Rol aldığı yapımlar nelerdir?
Başarılı oyuncu Bülent Şakrak kimdir? Nerelidir? Bülent Şakrak nerede yaşıyor? Kiminle evli?
Başarılı oyuncu Bülent Şakrak kimdir? Nerelidir? Bülent Şakrak nerede yaşıyor? Kiminle evli?
Nurullah Celebi kimdir? Nurullah Çelebi'nin görev aldığı dizi ve filmler
Nurullah Celebi kimdir? Nurullah Çelebi'nin görev aldığı dizi ve filmler

Popüler Haberler

Altın ne kadar oldu? 19 Haziran 2021 Cumartesi Güncel altın fiyatları 19 Haziran 2021 – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 19 Haziran 2021 Cumartesi güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Güncel gümüş fiyatları 19 Haziran 2021 Cumartesi – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
19 Haziran 2021 Cumartesi evde bakım maaşı yatan iller listesi! Haziran 2021 evde bakım maaşı ne zaman yatırılacak? 2021 Haziran evde bakım aylığı ödemeleri yatmaya başladı mı?
Trt Eba Tv ders tekrar saatleri 19 Haziran 2021 Cumartesi
TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 19 Haziran 2021 Cumartesi
Bankaların güncel kredi faiz oranları 19 Haziran 2021 Cumartesi
Nöbetçi Noter 20 Haziran 2021 Pazar açık noterler listesi - 20 Haziran 2021 Pazar günü açık noter var mı, nöbetçi noterler hafta sonu çalışıyor mu?
19 Haziran 2021 Cumartesi ATV'de bugün neler var? Hangi dizi, film ve programlar yer alacak?
Kanal D 19 Haziran 2021 Cumartesi yayın akışı ve TV rehberi
Teşkilat dizisi Ceren kimdir? Gerçek adı ne? Ezgi Eyüboğlu oynadığı diziler
Maraşlı dizisi Zeliş kimdir? Bedriye Roza Çelik yaşı ve oynadığı diziler
PlayStation Plus aboneliği ne kadar? Sony, PlayStation Plus 2021 Abonelik ücretleri
Pokemon GO Pokemonlar nerede bulunur? Pokemonlar nasıl geliştirilir?
Kapıcı maaşları kaç para oldu? 2021 Kapıcı maaşları ne kadar oldu?
Ümit Okur kimdir, kaç yaşında ve nereli? Ümit Okur'un yer aldığı yapımlar
TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 19 Haziran 2021 Cumartesi TRT EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
19 Haziran 2021 Cumartesi Star TV yayın akışında neler var?
Star TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? 18 Haziran 2021 Cuma Star TV dizi, film ve programları
Bulgaristan asgari ücret ne kadar? 2021 Bulgaristan yaşam şartları nasıl?
Tuğçe Kurşunoğlu kimdir, nerelidir? Tuğçe Kurşunoğlu hakkında bilgiler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.