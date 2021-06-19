TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 19 Haziran 2021 Cumartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

TRT EBA TV, her hafta uzaktan eğitim programları yayınlıyor. Pandemi nedeniyle dersler EBA TV üzerinden işleniyor. Milyonlarca öğrenci EBA TV yayın akışını takip ediyor.

Öğrenciler dersleri kaçırmamak adına, “EBA TV’de bugün ne var?” diye aratıyor.

2020 yılı içerisinde intenette en çok EBA TV yayın akışı araştırıldı. EBA TV ilkokul yayın akışı saat 09:00’da yayın akışına başlıyor. EBA TV günlük yayın akışı içerisinde her yarım saatte bir farklı dersler ekranda işleniyor.