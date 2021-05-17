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TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 17 Mayıs 2021 Pazartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

Gündemi bir süredir meşgul eden TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı Pazartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler haberinin sıcak ayrıntıları basına aktarılmaya devam ederken, biz de 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü yayınlanan haberimizde güncel gelişmeleri paylaştık! Hemen 17.05.2021li haberimizden hakkında en yeni ayrıntıları edinebilirsiniz.

17 Mayıs 2021 Pazartesi 00:00
TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 17 Mayıs 2021 Pazartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
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TRT EBA TV ilkokul yayın akışında uzaktan eğitim dersleri yayınlanıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle yüz yüze eğitimin yerine getirilen uzaktan eğitim sisteminde ders yayınları TRT EBA TV üzerinden gerçekleştiriliyor.

İlkokul öğrencileri derslerini kaçırmamak için “TRT EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TRT EBA TV ilkokul yayın akışında Çarşamba günü yayınlar saat 08:00’de İstiklal Marşı ile başlıyor. İlk ders İstiklal Marşı’nın hemen ardından yine aynı saatte Erken Çocukluk Eğitimi ile başlıyor. Çarşamba günü EBA TV yayın akışı akşam 22:30’da sona eriyor. TRT EBA TV ilkokul yayın akışı içerisinde Türkçe, Matematik, Hayat Bilgisi gibi derslerin yanı sıra Özel Eğitim Türkçe, Matematik ile Okuyorum Yazıyorum dersleri yer alıyor.

TRT EBA TV ilkokul 17 Mayıs 2021 Çarşamba yayın akışı

07:00 ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ

07:50 DOĞA KAŞİFİ - DOĞANIN İZİNDE

08:00 ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ

09:00 TBA SPOR

09:00 MATEMATİK-4 İLKÖĞRETİM

09:30 FEN BİLİMLERİ-3 İLKÖĞRETİM

10:00 İNGİLİZCE-3 İLKOKUL

10:30 İNGİLİZCE-2 İLKOKUL

11:00 TBA YAŞAM BECERİLERİ

11:30 MATEMATİK-1 İLKÖĞRETİM

12:00 ÖZEL EĞİTİM BECERİ EĞİTİMİ

12:30 ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ

13:30 MATEMATİK-4 İLKÖĞRETİM

14:00 FEN BİLİMLERİ-3 İLKÖĞRETİM

14:30 İNGİLİZCE-3 İLKOKUL

15:00 İNGİLİZCE-2 İLKOKUL

15:30 TBA YAŞAM BECERİLERİ

16:00 MATEMATİK-1 İLKÖĞRETİM

16:30 ÖZEL EĞİTİM BECERİ EĞİTİMİ

17:00 MATEMATİK-4 İLKÖĞRETİM

17:30 FEN BİLİMLERİ-3 İLKÖĞRETİM

18:00 İNGİLİZCE-3 İLKOKUL

18:30 UZAKTAN ERİŞİM TRT EBA

19:30 ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ

20:30 İNGİLİZCE-2 İLKOKUL

21:00 MATEMATİK-1 İLKÖĞRETİM

21:30 ÖZEL EĞİTİM BECERİ EĞİTİMİ

22:00 Kapanış

TRT EBA TV ilkokul canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ


Son Güncelleme: 17.05.2021 00:00
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Anahtar Kelimeler:
Uzaktan EğitimPazartesiYayın AkışıEBA TVTRT
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