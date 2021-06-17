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TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 17 Haziran 2021 Perşembe TRT EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

Birçok kişinin merak ettiği 17 Haziran 2021 Perşembe günü gündeme gelen TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı TRT EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler konusu hakkında merak edilen ayrıntıları kaleme aldık. 17-06-2021 tarihli haberimizde TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı TRT EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler hakkında güncel bilgileri edinebilirsiniz.

17 Haziran 2021 Perşembe 00:04
TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 17 Haziran 2021 Perşembe TRT EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
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Pandemi nedeniyle okullarda yüz yüze eğitime ara verildi. Yüz yüze eğitimine verilen aranın ardından öğrenciler derslerine uzaktan eğitim modeliyle devam ediyor. Uzaktan eğitim modeli kapsamında dersler online olarak 17 Haziran 2021 Perşembe TRT EBA TV üzerinden gerçekleştiriliyor.

TRT EBA TV ilkokul yayın akışı 17 Haziran 2021 Perşembe

TRT EBA TV, uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin derslerden geri kalmaması adına canlı ders yayınları gerçekleştiriyor. Öğrenciler EBA TV sayesinde derslerinden geri kalmıyor. TRT EBA TV ilkokul ders yayınları haftalık olarak MEB müfredatına göre açıklanıyor. Öğrenciler derslerini kaçırmamak için her gün TRT EBA TV yayın akışını araştırıyor.

EBA TV, 2021 yılında ne çok aratılan sitelerden biri oldu. İlkokul öğrencileri dersleri anında takip etmek için “EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TRT EBA TV ilkokul yayın akışı içerisinde müfredatta yer alan tüm dersler yer alıyor. Haftanın her günü belirli saatlerde yapılan dersler konulara göre ayrılıyor. Öğrenciler ders saatlerini kaçırmamak için 17 Haziran 2021 Perşembecanlı yayın akışını araştırıyor.

17 Haziran 2021 Perşembe TRT EBA TV ilkokul yayın akışı

07:00 ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ

07:50 DOĞA KAŞİFİ - DOĞANIN İZİNDE

08:00 ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ

09:00 TBA SPOR

09:00 TÜRKÇE-4 İLKÖĞRETİM

09:30 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-4 İLKOKUL

10:00 TÜRKÇE-3 İLKÖĞRETİM

10:30 TÜRKÇE-2 İLKÖĞRETİM

11:00 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE

11:30 TÜRKÇE-1 İLKÖĞRETİM

12:00 KAVRAM ÖĞRETİMİ

12:30 ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ

13:30 TÜRKÇE-4 İLKÖĞRETİM

14:00 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-4 İLKOKUL

14:30 TÜRKÇE-3 İLKÖĞRETİM

15:00 TÜRKÇE-2 İLKÖĞRETİM

15:30 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE

16:00 TÜRKÇE-1 İLKÖĞRETİM

16:30 KAVRAM ÖĞRETİMİ

17:00 TÜRKÇE-4 İLKÖĞRETİM

17:30 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-4 İLKOKUL

18:00 TÜRKÇE-3 İLKÖĞRETİM

18:30 HAZIR MISIN ?

19:00 TÜRKÇE-2 İLKÖĞRETİM

19:30 ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ

20:30 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE

21:00 TÜRKÇE-1 İLKÖĞRETİM

21:30 KAVRAM ÖĞRETİMİ

22:00 Kapanış

17 Haziran 2021 Perşembe TRT EBA TV ilkokul yayın akışı için tıklayınız…

TRT EBA TV ilkokul frekans bilgileri

TRT EBA TV 3 farklı kanaldan HD ve SD olmak üzere 6 yayın yapıyor. Bu kanallar TRT EBA TV İlkokul, TRT EBA TV Ortaokul ve TRT EBA TV Lise kanallarıdır. Her bir kanalın HD ve SD yayınları bulunmaktadır.

TRT EBA TV ilkokul frekans bilgileri ise şu şekildedir;

HD Alış bilgileri:

Alış frekansı:12.084 MHz

Polarizasyon: Yatay (H)

Sembol oranı: 13.750

FEC: 2/3

SD Alış bilgileri:

Alış frekansı:11.916 MHz

Polarizasyon: Dikey (V)

Sembol oranı: 30.000

FEC: 3/4

17 Haziran 2021 Perşembe TRT EBA TV ilkokul canlı yayın

TRT EBA TV ilkokul yayın akışında Türkçe, Matematik derslerinin yanı sıra Kavram Öğrenimi, Doğa Kaşifi, Erken Çocukluk Eğitimi gibi dersler de gerçekleştirilecek.

17 Haziran 2021 Perşembe TRT EBA TV ilkokul canlı yayın izlemek için tıklayınız…


Son Güncelleme: 17.06.2021 00:04
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Anahtar Kelimeler:
DersEğitimYayın AkışıPazarTrt Eba Tv
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