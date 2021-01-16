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TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 16 Ocak 2021 Cumartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

Okuyucuları merakta bırakan TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı Cumartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler haberine dair gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bu gelişmelerden ilk önce haberdar olmak istiyorsanız, 16.01.2021 tarihli haberimize hızlıca göz atabilirsiniz.

16 Ocak 2021 Cumartesi 00:03
TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 16 Ocak 2021 Cumartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
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TRT EBA TV, her hafta uzaktan eğitim programları yayınlıyor. Pandemi nedeniyle eğitimler EBA TV üzerinden gerçekleştiriliyor. Milyonlarca öğrenci EBA TV yayın akışını araştırıyor.

İlkokul öğrenciler dersleri kaçırmamak adına “EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TRT EBA TV üzerinden ders içeriklerini yayınlıyor. 2020 yılı içerisinde intenette en çok EBA TV yayın akışı araştırıldı. EBA TV Cumartesi ilkokul yayın akışı saat 10:00’da Matematik tekrar bölümü ile  başlıyor. EBA TV günlük yayın akışı içerisinde Cumartesi günü Türkçe, Matematik, Hayat Bilgisi, İngilizce, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler dersleri yayınlanıyor.

TRT EBA TV ilkokul 16.01.2021 Cumartesi yayın akışı

10.00 MATEMATİK-1 (Tekrar) Doğal Sayılar (Çıkarma İşlemi-7)
10.30 HAYAT BİLGİSİ-1 (Tekrar) Okuma Yazma Etkinlikleri
11.00 HAYAT BİLGİSİ-1 (Tekrar) Sağlıklı Hayat(Kişisel Bakımını Düzenli Olarak Yapar-1)
11.30 TÜRKÇE-1 (Tekrar) Okuyorum Yazıyorum (G Harfini Öğreniyorum-Hece ve Kelimeler Oluşturma )
12.00 TÜRKÇE-1 (Tekrar) Okuyorum Yazıyorum (Ş Harfini Öğreniyorum-Hece ve Kelimeler Oluşturma )
12.30 TÜRKÇE-2 (Tekrar) Millî Kültürümüz (Noktalama İşaretleri-3)
13.00 TÜRKÇE-2 (Tekrar) Millî Kültürümüz (Yazım Yanlışları-3)
13.30 MATEMATİK-2 (Tekrar) Geometrik Cisimler ve Şekiller (Geometrik Şekiller)
14.00 MATEMATİK-2 (Tekrar) Geometrik Cisimler ve Şekiller (Geometrik Yapılar Oluşturma-1)
14.30 HAYAT BİLGİSİ-2 (Tekrar) Sağlıklı Hayat (Sağlık Çalışanları ve Sağlık Kurumları-2)
15.00 TÜRKÇE-3 (Tekrar) Millî Kültürümüz (Güzel Yurdum)
15.30 TÜRKÇE-3 (Tekrar) Millî Kültürümüz (Dede Korkut)
16.00 MATEMATİK-3 (Tekrar) Doğal Sayılarla Bölme İşlemi (Bölme İşlemi)
16.30 HAYAT BİLGİSİ-3 (Tekrar) Sağlıklı Hayat (Satın Alırken-2)
17.00 İNGİLİZCE-3 (Tekrar) Toys and Games
17.30 TÜRKÇE-4 (Tekrar) Bilim ve Teknoloji (Bağlaç olan de/da ve ki' nin Yazılışı)
18.00 MATEMATİK-4 (Tekrar) Doğal Sayılarla Bölme İşlemi (Çarpma ve Bölme Arasındaki İlişki)
18.30 FEN BİLİMLERİ-4 (Tekrar) Maddenin Özellikleri (Maddenin Özellikleri-Değerlendirme)
19.00 SOSYAL BİLGİLER-4 (Tekrar) İnsanlar, Yerler ve Çevreler (Doğal Afetlere Hazır Olalım-1)
19.30 İNGİLİZCE-4 (Tekrar) My Day
20.00 BİLİŞSEL BECERİLER (Tekrar) Sınıf Kurallarına Uyma
20.30 TÜRKÇE (Tekrar) V Sesini Tanıma, Okuma ve Yazma

21.00 VELİ KUŞAĞI - BİZDEN (Tekrar) Seda ÖĞRETİR

 
TRT EBA TV ilkokul canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ

 

 

 



Son Güncelleme: 16.01.2021 00:03
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TRTIlkokulYayın AkışıEBA TV
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