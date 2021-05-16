TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 16 Mayıs 2021 Pazar TRT EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

Pandemi nedeniyle uzaktan eğitim sistemine geçildi. Uzaktan eğitim sisteminde dersler EBA TV üzerinden aktarılmaya başlandı. Binlerce öğrenci TRT EBA TV yayın akışını araştırmaya başladı.
İlkokul öğrenciler dersleri kaçırmamak ve canlı olarak anında takip etmek için “TRT EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.
TRT EBA TV ilkokul Salı yayınları sabah 09:30'da Fen Bilimleri dersiyle başlıyor. TRT EBA TV ilkokul günlük yayın akışı içerisinde Matematik, Türkçe, Hayat Bilgisi gibi derslerin yanı sıra İngilizce yabancı dil ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri yayınlanıyor.
TRT EBA TV ilkokul 27 Nisan 2021 Salı yayın akışı
09:30 FEN BİLİMLERİ-4 İLKÖĞRETİM
10:00 MATEMATİK-3 İLKÖĞRETİM
10:30 MATEMATİK-2 İLKÖĞRETİM
11:00 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE
11:30 MATEMATİK-1 İLKÖĞRETİM
12:00 ÖZEL EĞİTİM TÜRKÇE
12:30 ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ
13:30 SOSYAL BİLGİLER-4 İLKÖĞRETİM
14:00 FEN BİLİMLERİ-4 İLKÖĞRETİM
14:30 MATEMATİK-3 İLKÖĞRETİM
15:00 MATEMATİK-2 İLKÖĞRETİM
15:30 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE
16:30 ÖZEL EĞİTİM TÜRKÇE
17:00 SOSYAL BİLGİLER-4 İLKÖĞRETİM
17:30 FEN BİLİMLERİ-4 İLKÖĞRETİM
18:00 MATEMATİK-3 İLKÖĞRETİM
18:30 MATEMATİK-2 İLKÖĞRETİM
19:00 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE
19:30 ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ
20:30 ÖĞRETMENLER ODASI
21:00 MATEMATİK-1 İLKÖĞRETİM
21:30 ÖZEL EĞİTİM TÜRKÇE
22:00 KAPANIŞ
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