İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Emeklinin Temmuz zammı netleşiyor! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak ?
Emeklinin Temmuz zammı netleşiyor! En...
MSB'den açıklama 1 askerimiz şehit oldu
Son Dakika
MSB'den açıklama 1 askerimiz şehit...
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık sınırsız fotoğraf yedekleme olmayacak!
Son Dakika
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık...
Avrupa Birliği'nden Facebook'a rekabet soruşturması!
Avrupa Birliği'nden Facebook'a rekabet soruşturması!

TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 16 Haziran 2021 Çarşamba TRT EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı TRT EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler konusu gündeme geldiği günden bu yana okurlarımız tarafından merak edilmeye devam ediyor. ile ilgili olarak basına aktarılan en yeni gelişmelere 16 Haziran 2021 Çarşamba tarihli haberimizi inceleyerek öğrenebilirsiniz.

16 Haziran 2021 Çarşamba 00:01
TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 16 Haziran 2021 Çarşamba TRT EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Takip Et:

Pandemi nedeniyle okullarda yüz yüze eğitime ara verildi. Yüz yüze eğitimine verilen aranın ardından öğrenciler derslerine uzaktan eğitim modeliyle devam ediyor. Uzaktan eğitim modeli kapsamında dersler online olarak 16 Haziran 2021 Çarşamba TRT EBA TV üzerinden gerçekleştiriliyor.

TRT EBA TV ilkokul yayın akışı 16 Haziran 2021 Çarşamba

TRT EBA TV, uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin derslerden geri kalmaması adına canlı ders yayınları gerçekleştiriyor. Öğrenciler EBA TV sayesinde derslerinden geri kalmıyor. TRT EBA TV ilkokul ders yayınları haftalık olarak MEB müfredatına göre açıklanıyor. Öğrenciler derslerini kaçırmamak için her gün TRT EBA TV yayın akışını araştırıyor.

EBA TV, 2021 yılında ne çok aratılan sitelerden biri oldu. İlkokul öğrencileri dersleri anında takip etmek için “EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TRT EBA TV ilkokul yayın akışı içerisinde müfredatta yer alan tüm dersler yer alıyor. Haftanın her günü belirli saatlerde yapılan dersler konulara göre ayrılıyor. Öğrenciler ders saatlerini kaçırmamak için 16 Haziran 2021 Çarşambacanlı yayın akışını araştırıyor.

16 Haziran 2021 Çarşamba TRT EBA TV ilkokul yayın akışı

09:00 ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ

10:00 HAZIR MISIN ?

10:30 TÜRKÇE-4 İLKÖĞRETİM

11:00 MATEMATİK-4 İLKÖĞRETİM

11:30 SOSYAL BİLGİLER-4 İLKÖĞRETİM

12:00 FEN BİLİMLERİ-4 İLKÖĞRETİM

12:30 TÜRKÇE-3 İLKÖĞRETİM

13:00 MATEMATİK-3 İLKÖĞRETİM

13:30 TÜRKÇE-3 İLKÖĞRETİM

14:00 MATEMATİK-3 İLKÖĞRETİM

14:30 TÜRKÇE-2 İLKÖĞRETİM

15:00 MATEMATİK-2 İLKÖĞRETİM

15:30 MATEMATİK-2 İLKÖĞRETİM

16:00 TÜRKÇE-1 İLKÖĞRETİM

16:30 MATEMATİK-1 İLKÖĞRETİM

17:00 KAVRAM ÖĞRETİMİ

17:30 ÖZEL EĞİTİM TÜRKÇE

18:00 KAVRAM ÖĞRETİMİ

18:30 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE

19:00 TASARIM BECERİ ATÖLYELERİ

19:30 ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ

20:30 BİZDEN

21:00 Kapanış

16 Haziran 2021 Çarşamba TRT EBA TV ilkokul yayın akışı için tıklayınız…

TRT EBA TV ilkokul frekans bilgileri

TRT EBA TV 3 farklı kanaldan HD ve SD olmak üzere 6 yayın yapıyor. Bu kanallar TRT EBA TV İlkokul, TRT EBA TV Ortaokul ve TRT EBA TV Lise kanallarıdır. Her bir kanalın HD ve SD yayınları bulunmaktadır.

TRT EBA TV ilkokul frekans bilgileri ise şu şekildedir;

HD Alış bilgileri:

Alış frekansı:12.084 MHz

Polarizasyon: Yatay (H)

Sembol oranı: 13.750

FEC: 2/3

SD Alış bilgileri:

Alış frekansı:11.916 MHz

Polarizasyon: Dikey (V)

Sembol oranı: 30.000

FEC: 3/4

16 Haziran 2021 Çarşamba TRT EBA TV ilkokul canlı yayın

TRT EBA TV ilkokul yayın akışında Türkçe, Matematik derslerinin yanı sıra Kavram Öğrenimi, Doğa Kaşifi, Erken Çocukluk Eğitimi gibi dersler de gerçekleştirilecek.

16 Haziran 2021 Çarşamba TRT EBA TV ilkokul canlı yayın izlemek için tıklayınız…


Son Güncelleme: 16.06.2021 00:01
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
DersEğitimYayın AkışıPazarTrt Eba Tv
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Natuk Baytan kimdir, kaç yaşında ve nereli? Natuk Baytan hakkında bilgiler
Natuk Baytan kimdir, kaç yaşında ve nereli? Natuk Baytan hakkında bilgiler
Ecem Çalhan kimdir? Nerelidir? Ecem Çalhan kaç yaşındadır?
Ecem Çalhan kimdir? Nerelidir? Ecem Çalhan kaç yaşındadır?
Barkın Hasanoğlu kimdir?
Barkın Hasanoğlu kimdir?
Oyuncu Şükrü Üçüncü kimdir?
Oyuncu Şükrü Üçüncü kimdir?
Selda Aktuna kimdir?
Selda Aktuna kimdir?
Meltem Tüzüner kimdir? Nerelidir? Meltem Tüzüner kaç yaşındadır?
Meltem Tüzüner kimdir? Nerelidir? Meltem Tüzüner kaç yaşındadır?

Popüler Haberler

ATV 16 Haziran 2021 Çarşamba günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
16 Haziran 2021 Çarşamba TRT 1 yayın akışında ne var?
16 Haziran 2021 Çarşamba Star TV yayın akışında hangi diziler var? Saat kaçta hangi program var?
Show TV'de 16 Haziran 2021 Çarşamba tarihinde ne var? Show TV 16 Haziran 2021 Çarşamba günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
Kanal 7 16 Haziran 2021 Çarşambartesi günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 16 Haziran 2021 Çarşamba EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 16 Haziran 2021 Çarşamba EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
16 Haziran 2021 Çarşamba TV 8 yayın akışı TV 8 kanalında bugün neler var?
TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 16 Haziran 2021 Çarşamba TRT EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 16 Haziran 2021 Pazar EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Beyaz Show yeniden mi başlıyor? Canlı yayında açıkladı!
Sol Yanım dizisinde Barbar karakterine Emre Dinler hayat veriyor
Teşkilat dizisi izlendi mi? Teşkilat beğenildi mi, dizi devam eder mi?
Son Yaz 22. bölüm fragmanı izle - Son Yaz 11 Haziran 2021 Cuma özeti
Cumartesi yasak var mı, pazar günü yasak var mı? Bu hata sonu yasak var mı? Sokağa çıkma yasağı saatleri: Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman saat kaçta başlıyor? ne zaman saat kaçta başlıyor?
Kimlik kaybolunca yapılması gerekenler nelerdir? 2021 Yeni kimlik nasıl çıkarılır?
Emekli promosyonları veriliyor mu? 2021 Emekli promosyonları yatırıldı mı, ne zaman yatar?
Barkın Hasanoğlu kimdir?
Emekli promosyon paraları ne zaman verilecek? 2021 Emekli maaşı banka promosyon ödeme tarihleri
SGK emekli kaplıca tedavisi şartları neler, nasıl faydalanılır? 2021
Bordo bereli askerlerin görevleri nelerdir? Nasıl bordo bereli asker olunur?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.