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TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 15 Şubat 2021 Pazartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

Gündemin dikkat çeken haberlerinden TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı Pazartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler konusunda merak edilen konular okurlarımız tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Siz de 15 Şubat 2021 Pazartesi tarihli haberimizi okuyarak gündemdeki tüm yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

15 Şubat 2021 Pazartesi 00:00
TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 15 Şubat 2021 Pazartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
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TRT EBA TV ilkokul yayın akışında uzaktan eğitim dersleri yayınlanıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle yüz yüze eğitimin yerine getirilen uzaktan eğitim sisteminde ders yayınları TRT EBA TV üzerinden gerçekleştiriliyor.

İlkokul öğrencileri derslerini kaçırmamak için “TRT EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TRT EBA TV ilkokul yayın akışında Pzartesi günü yayınlar saat 08:00’de İstiklal Marşı ile başlıyor. İlk ders İstiklal Marşı’nın hemen ardından yine aynı saatte Erken Çocukluk Eğitimi ile başlıyor. Pazartesi günü EBA TV yayın akışı akşam 22:30’da sona eriyor. TRT EBA TV ilkokul yayın akışı içerisinde Türkçe, Matematik, Hayat Bilgisi gibi derslerin yanı sıra Özel Eğitim Türkçe, Matematik ile Okuyorum Yazıyorum dersleri yer alıyor.

TRT EBA TV ilkokul 15 Şubat 2021 Pazartesi yayın akışı

08:00 İstiklal Marşı

08:00 ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ

09:00 ÖZEL EĞİTİM BİLİŞSELLİK BECERİLERİ

09:30 ÖZEL EĞİTİM MATEMATİK

10:00 MATEMATİK- İLKÖĞRETİM

10:30 HAYAT BİLGİSİ-1 İLKÖĞRETİM

11:00 HAYAT BİLGİSİ-1  İLKÖĞRETİM

11:30 TÜRKÇE-1 İLKÖĞRETİM

12:00 TÜRKÇE-1 İLKÖĞRETİM

12:30 TBA SANAT

13:00 TBA KÜLTÜR

13:30 TÜRKÇE-2 İLKÖĞRETİM

14:00 TÜRKÇE-2 İLKÖĞRETİM

14:30 MATEMATİK-2 İLKÖĞRETİM

15:00 MATEMATİK-2 İLKÖĞRETİM

15:30 HAYAT BİLGİSİ-2 İLKÖĞRETİM

16:00 TBA SPOR

16:30 TÜRKÇE-3 İLKÖĞRETİM

17:00 TÜRKÇE-3 İLKÖĞRETİM

17:30 MATEMATİK-3 İLKÖĞRETİM

18:00 HAYAT BİLGİSİ-3 İLKÖĞRETİM

18:30 İNGİLİZCE-3 İLKOKUL

19:00 TÜRKÇE-4 İLKÖĞRETİM

19:30 TBA BİLİM VE TEKNOLOJİ

20:00 MATEMATİK-4 İLKÖĞRETİM

20:30 FEN BİLİMLERİ-4 İLKÖĞRETİM

21:00 SOSYAL BİLİMLER-4 İLKÖĞRETİM

21:30 İNGİLİZCE-4 İLKÖĞRETİM

22:00 BİZDEN

22:30 Kapanış

TRT EBA TV ilkokul canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ



Son Güncelleme: 15.02.2021 00:00
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Anahtar Kelimeler:
Uzaktan EğitimPazartesiYayın AkışıEBA TVTRT
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