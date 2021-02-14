TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 14 Şubat 2021 Pazar TRT EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

Pandemi nedeniyle uzaktan eğitim sistemine geçildi. Uzaktan eğitim sisteminde dersler EBA TV üzerinden aktarılmaya başlandı. Binlerce öğrenci TRT EBA TV yayın akışını araştırmaya başladı.
İlkokul öğrenciler dersleri kaçırmamak ve canlı olarak anında takip etmek için “TRT EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.
TRT EBA TV ilkokul çarşamba yayınları sabah 08:00’da Erken Çocukluk Eğitimi dersiyle başlıyor. TRT EBA TV ilkokul günlük yayın akışı içerisinde Matematik, Türkçe, Hayat Bilgisi gibi derslerin yanı sıra İngilizce yabancı dil ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri yayınlanıyor.
TRT EBA TV ilkokul 07 Şubat 2021 Pazar yayın akışı
09:00 ÖZEL EĞİTİM TÜRKÇE
09:30 ÖZEL EĞİTİM-HAYAT BİLGİSİ
10:00 MATEMATİK-1 İLKÖĞRETİM
10:30 HAYAT BİLGİSİ-1 İLKÖĞRETİM
11:00 HAYAT BİLGİSİ-1 İLKÖĞRETİM
11:30 TÜRKÇE-1 İLKÖĞRETİM
12:00 TÜRKÇE-1 İLKÖĞRETİM
12:30 TBA SANAT
13:00 TBA KÜLTÜR
13:30 TÜRKÇE-2 İLKÖĞRETİM
14:00 TÜRKÇE-2 İLKÖĞRETİM
14:30 MATEMATİK-2 İLKÖĞRETİM
15:00 MATEMATİK-2 İLKÖĞRETİM
15:30 HAYAT BİLGİSİ-2 İLKÖĞRETİM
16:30 TÜRKÇE-3 İLKÖĞRETİM
17:00 TÜRKÇE-3 İLKÖĞRETİM
17:30 MATEMATİK-3 İLKÖĞRETİM
18:00 HAYAT BİLGİSİ-3 İLKÖĞRETİM
18:30 İNGİLİZCE-3 İLKOKUL
19:00 TBA BİLİM VE TEKNOLOJİ
19:30 TÜRKÇE-4 İLKÖĞRETİM
20:00 MATEMATİK-4 İLKÖĞRETİM
20:30 FEN BİLİMLERİ-4 İLKÖĞRETİM
21:00 SOSYAL BİLGİLER-4 İLKÖĞRETİM
21:30 İNGİLİZCE-4 İLKÖĞRETİM
22:00 BİZDEN
22:30 Kapanış
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