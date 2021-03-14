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TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 14 Mart 2021 Pazar TRT EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

Basında yer aldığı ilk andan itibaren okurlarımız tarafından da yoğun ilgi gösterilen TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı Pazar TRT EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler haberine dair en yeni ayrıntıları incelemeye devam ediyoruz. Siz de 14.03.2021 tarihli haberimizi okuyarak haberin en yeni detaylarını öğrenebilirsiniz.

14 Mart 2021 Pazar 00:00
TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 14 Mart 2021 Pazar TRT EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
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Pandemi nedeniyle uzaktan eğitim sistemine geçildi. Uzaktan eğitim sisteminde dersler EBA TV üzerinden aktarılmaya başlandı. Binlerce öğrenci TRT EBA TV yayın akışını araştırmaya başladı.

İlkokul öğrenciler dersleri kaçırmamak ve canlı olarak anında takip etmek için “TRT EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TRT EBA TV ilkokul  Çarşamba yayınları sabah 08:00’da Erken Çocukluk Eğitimi dersiyle başlıyor. TRT EBA TV ilkokul günlük yayın akışı içerisinde Matematik, Türkçe, Hayat Bilgisi gibi derslerin yanı sıra İngilizce yabancı dil ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri yayınlanıyor.

TRT  EBA TV ilkokul 10 Mart 2021 Çarşamba yayın akışı

07:00ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ

07:50DOĞA KAŞİFİ - DOĞANIN İZİNDE

08:00ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ

09:00TBA SPOR

09:00TÜRKÇE-4 İLKÖĞRETİM

09:30DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-4 İLKOKUL

10:00TÜRKÇE-3 İLKÖĞRETİM

10:30TÜRKÇE-2 İLKÖĞRETİM

11:00YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE

11:30TÜRKÇE-1 İLKÖĞRETİM

12:00KAVRAM ÖĞRETİMİ

12:30ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ

13:30TÜRKÇE-4 İLKÖĞRETİM

14:00DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-4 İLKOKUL

14:30TÜRKÇE-3 İLKÖĞRETİM

15:00TÜRKÇE-2 İLKÖĞRETİM

15:30YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE

16:00TÜRKÇE-1 İLKÖĞRETİM

16:30KAVRAM ÖĞRETİMİ

17:00TÜRKÇE-4 İLKÖĞRETİM

17:30DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-4 İLKOKUL

18:00TÜRKÇE-3 İLKÖĞRETİM

18:30TÜRKÇE-2 İLKÖĞRETİM

19:00YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE

19:30ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ

20:30BİZDEN

21:00TÜRKÇE-1 İLKÖĞRETİM

21:30KAVRAM ÖĞRETİMİ

22:00Kapanış

 

TRT EBA TV ilkokul canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ

 

 



Son Güncelleme: 14.03.2021 00:00
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Anahtar Kelimeler:
DersEğitimYayın AkışıPazarTrt Eba Tv
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