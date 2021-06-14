TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 14 Haziran 2021 Pazartesi TRT EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

Pandemi nedeniyle okullarda yüz yüze eğitime ara verildi. Yüz yüze eğitimine verilen aranın ardından öğrenciler derslerine uzaktan eğitim modeliyle devam ediyor. Uzaktan eğitim modeli kapsamında dersler online olarak 14 Haziran 2021 Pazartesi TRT EBA TV üzerinden gerçekleştiriliyor.
TRT EBA TV ilkokul yayın akışı 14 Haziran 2021 Pazartesi
TRT EBA TV, uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin derslerden geri kalmaması adına canlı ders yayınları gerçekleştiriyor. Öğrenciler EBA TV sayesinde derslerinden geri kalmıyor. TRT EBA TV ilkokul ders yayınları haftalık olarak MEB müfredatına göre açıklanıyor. Öğrenciler derslerini kaçırmamak için her gün TRT EBA TV yayın akışını araştırıyor.
EBA TV, 2021 yılında ne çok aratılan sitelerden biri oldu. İlkokul öğrencileri dersleri anında takip etmek için “EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.
TRT EBA TV ilkokul yayın akışı içerisinde müfredatta yer alan tüm dersler yer alıyor. Haftanın her günü belirli saatlerde yapılan dersler konulara göre ayrılıyor. Öğrenciler ders saatlerini kaçırmamak için 14 Haziran 2021 Pazartesicanlı yayın akışını araştırıyor.
14 Haziran 2021 Pazartesi TRT EBA TV ilkokul yayın akışı
09:00 ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ
10:00 HAZIR MISIN ?
10:30 TÜRKÇE-4 İLKÖĞRETİM
11:00 MATEMATİK-4 İLKÖĞRETİM
11:30 SOSYAL BİLGİLER-4 İLKÖĞRETİM
12:00 FEN BİLİMLERİ-4 İLKÖĞRETİM
12:30 TÜRKÇE-3 İLKÖĞRETİM
13:00 MATEMATİK-3 İLKÖĞRETİM
13:30 TÜRKÇE-3 İLKÖĞRETİM
14:00 MATEMATİK-3 İLKÖĞRETİM
14:30 TÜRKÇE-2 İLKÖĞRETİM
15:00 MATEMATİK-2 İLKÖĞRETİM
15:30 MATEMATİK-2 İLKÖĞRETİM
16:00 TÜRKÇE-1 İLKÖĞRETİM
16:30 MATEMATİK-1 İLKÖĞRETİM
17:30 ÖZEL EĞİTİM TÜRKÇE
18:00 KAVRAM ÖĞRETİMİ
18:30 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE
19:00 TASARIM BECERİ ATÖLYELERİ
19:30 ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ
20:30 BİZDEN
21:00 Kapanış
14 Haziran 2021 Pazartesi TRT EBA TV ilkokul yayın akışı için tıklayınız…
TRT EBA TV ilkokul frekans bilgileri
TRT EBA TV 3 farklı kanaldan HD ve SD olmak üzere 6 yayın yapıyor. Bu kanallar TRT EBA TV İlkokul, TRT EBA TV Ortaokul ve TRT EBA TV Lise kanallarıdır. Her bir kanalın HD ve SD yayınları bulunmaktadır.
TRT EBA TV ilkokul frekans bilgileri ise şu şekildedir;
HD Alış bilgileri:
Alış frekansı:12.084 MHz
Polarizasyon: Yatay (H)
Sembol oranı: 13.750
FEC: 2/3
SD Alış bilgileri:
Alış frekansı:11.916 MHz
Polarizasyon: Dikey (V)
Sembol oranı: 30.000
FEC: 3/4
14 Haziran 2021 Pazartesi TRT EBA TV ilkokul canlı yayın
TRT EBA TV ilkokul yayın akışında Türkçe, Matematik derslerinin yanı sıra Kavram Öğrenimi, Doğa Kaşifi, Erken Çocukluk Eğitimi gibi dersler de gerçekleştirilecek.
14 Haziran 2021 Pazartesi TRT EBA TV ilkokul canlı yayın izlemek için tıklayınız…