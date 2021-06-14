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TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 14 Haziran 2021 Pazartesi TRT EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

Türkiye gündeminde yankı uyandıran TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı TRT EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler haberi ile ilgili gelişmeler basına aktarılmaya devam ediyor. 14.06.2021 tarihli habere dair tüm sıcak gelişmeleri okurlarımız için kaleme aldık.

14 Haziran 2021 Pazartesi 00:01
TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 14 Haziran 2021 Pazartesi TRT EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
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Pandemi nedeniyle okullarda yüz yüze eğitime ara verildi. Yüz yüze eğitimine verilen aranın ardından öğrenciler derslerine uzaktan eğitim modeliyle devam ediyor. Uzaktan eğitim modeli kapsamında dersler online olarak 14 Haziran 2021 Pazartesi TRT EBA TV üzerinden gerçekleştiriliyor.

TRT EBA TV ilkokul yayın akışı 14 Haziran 2021 Pazartesi

TRT EBA TV, uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin derslerden geri kalmaması adına canlı ders yayınları gerçekleştiriyor. Öğrenciler EBA TV sayesinde derslerinden geri kalmıyor. TRT EBA TV ilkokul ders yayınları haftalık olarak MEB müfredatına göre açıklanıyor. Öğrenciler derslerini kaçırmamak için her gün TRT EBA TV yayın akışını araştırıyor.

EBA TV, 2021 yılında ne çok aratılan sitelerden biri oldu. İlkokul öğrencileri dersleri anında takip etmek için “EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TRT EBA TV ilkokul yayın akışı içerisinde müfredatta yer alan tüm dersler yer alıyor. Haftanın her günü belirli saatlerde yapılan dersler konulara göre ayrılıyor. Öğrenciler ders saatlerini kaçırmamak için 14 Haziran 2021 Pazartesicanlı yayın akışını araştırıyor.

14 Haziran 2021 Pazartesi TRT EBA TV ilkokul yayın akışı

09:00 ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ

10:00 HAZIR MISIN ?

10:30 TÜRKÇE-4 İLKÖĞRETİM

11:00 MATEMATİK-4 İLKÖĞRETİM

11:30 SOSYAL BİLGİLER-4 İLKÖĞRETİM

12:00 FEN BİLİMLERİ-4 İLKÖĞRETİM

12:30 TÜRKÇE-3 İLKÖĞRETİM

13:00 MATEMATİK-3 İLKÖĞRETİM

13:30 TÜRKÇE-3 İLKÖĞRETİM

14:00 MATEMATİK-3 İLKÖĞRETİM

14:30 TÜRKÇE-2 İLKÖĞRETİM

15:00 MATEMATİK-2 İLKÖĞRETİM

15:30 MATEMATİK-2 İLKÖĞRETİM

16:00 TÜRKÇE-1 İLKÖĞRETİM

16:30 MATEMATİK-1 İLKÖĞRETİM

17:00 KAVRAM ÖĞRETİMİ

17:30 ÖZEL EĞİTİM TÜRKÇE

18:00 KAVRAM ÖĞRETİMİ

18:30 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE

19:00 TASARIM BECERİ ATÖLYELERİ

19:30 ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ

20:30 BİZDEN

21:00 Kapanış

14 Haziran 2021 Pazartesi TRT EBA TV ilkokul yayın akışı için tıklayınız…

TRT EBA TV ilkokul frekans bilgileri

TRT EBA TV 3 farklı kanaldan HD ve SD olmak üzere 6 yayın yapıyor. Bu kanallar TRT EBA TV İlkokul, TRT EBA TV Ortaokul ve TRT EBA TV Lise kanallarıdır. Her bir kanalın HD ve SD yayınları bulunmaktadır.

TRT EBA TV ilkokul frekans bilgileri ise şu şekildedir;

HD Alış bilgileri:

Alış frekansı:12.084 MHz

Polarizasyon: Yatay (H)

Sembol oranı: 13.750

FEC: 2/3

SD Alış bilgileri:

Alış frekansı:11.916 MHz

Polarizasyon: Dikey (V)

Sembol oranı: 30.000

FEC: 3/4

14 Haziran 2021 Pazartesi TRT EBA TV ilkokul canlı yayın

TRT EBA TV ilkokul yayın akışında Türkçe, Matematik derslerinin yanı sıra Kavram Öğrenimi, Doğa Kaşifi, Erken Çocukluk Eğitimi gibi dersler de gerçekleştirilecek.

14 Haziran 2021 Pazartesi TRT EBA TV ilkokul canlı yayın izlemek için tıklayınız…


Son Güncelleme: 14.06.2021 00:01
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Anahtar Kelimeler:
DersEğitimYayın AkışıPazarTrt Eba Tv
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