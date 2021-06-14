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TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 14 Haziran 2021 Pazartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

Basının ve okurların dikkatini çeken TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı Pazartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler başlıklı habere ait kritik gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. 14.06.2021 tarihli haberimizi okuyarak siz de merak ettiklerinizi hemen öğrenebilirsiniz.

14 Haziran 2021 Pazartesi 00:00
TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 14 Haziran 2021 Pazartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
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TRT EBA TV ilkokul yayın akışında uzaktan eğitim dersleri yayınlanıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle yüz yüze eğitimin yerine getirilen uzaktan eğitim sisteminde ders yayınları TRT EBA TV üzerinden gerçekleştiriliyor.

İlkokul öğrencileri derslerini kaçırmamak için “TRT EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TRT EBA TV ilkokul yayın akışında Perşembe günü yayınlar saat 07:00'da ilk ders İstiklal Marşı’nın hemen ardından yine aynı saatte Erken Çocukluk Eğitimi ile başlıyor. Perşembe günü EBA TV yayın akışı akşam 22:00’da sona eriyor. TRT EBA TV ilkokul yayın akışı içerisinde Türkçe, Matematik, Hayat Bilgisi gibi derslerin yanı sıra Özel Eğitim Türkçe, Matematik ile Okuyorum Yazıyorum dersleri yer alıyor.

TRT EBA TV ilkokul 14 Haziran 2021 Perşembe yayın akışı

07:00 ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ

07:50 DOĞA KAŞİFİ - DOĞANIN İZİNDE

08:00 ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ

09:00 TBA SPOR

09:00 İNGİLİZCE-4 İLKÖĞRETİM

09:30 MATEMATİK-3 İLKÖĞRETİM

10:00 HAYAT BİLGİSİ-3 İLKÖĞRETİM

10:30 HAYAT BİLGİSİ-2 İLKÖĞRETİM

11:00 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE

11:30 HAYAT BİLGİSİ-1 İLKÖĞRETİM

12:00 ÖZEL EĞİTİM MATEMATİK

12:30 ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ

13:30 İNGİLİZCE-4 İLKÖĞRETİM

14:00 MATEMATİK-3 İLKÖĞRETİM

14:30 HAYAT BİLGİSİ-3 İLKÖĞRETİM

15:00 HAYAT BİLGİSİ-2 İLKÖĞRETİM

15:30 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE

16:00 HAYAT BİLGİSİ-1 İLKÖĞRETİM

16:30 ÖZEL EĞİTİM MATEMATİK

17:00 İNGİLİZCE-4 İLKÖĞRETİM

17:30 MATEMATİK-3 İLKÖĞRETİM

18:00 HAYAT BİLGİSİ-3 İLKÖĞRETİM

18:30 HAYAT BİLGİSİ-2 İLKÖĞRETİM

19:00 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE

19:30 ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ

20:30 ÖĞRETMENLER ODASI

21:00 HAYAT BİLGİSİ-1 İLKÖĞRETİM

21:30 ÖZEL EĞİTİM MATEMATİK

22:00 Kapanış

TRT EBA TV ilkokul canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ


Son Güncelleme: 14.06.2021 00:00
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Uzaktan EğitimPazartesiYayın AkışıEBA TVTRT
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