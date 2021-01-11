TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 11 Ocak 2021 Pazartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

TRT EBA TV ilkokul yayın akışında uzaktan eğitim dersleri yayınlanıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle yüz yüze eğitimin yerine getirilen uzaktan eğitim sisteminde ders yayınları TRT EBA TV üzerinden gerçekleştiriliyor.
İlkokul öğrencileri derslerini kaçırmamak için “TRT EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.
TRT EBA TV ilkokul yayın akışında Cuma günü yayınlar saat 08:00’de İstiklal Marşı ile başlıyor. İlk ders İstiklal Marşı’nın hemen ardından yine aynı saatte Erken Çocukluk Eğitimi ile başlıyor. Cuma günü EBA TV yayın akışı akşam 22:30’da sona eriyor. TRT EBA TV ilkokul yayın akışı içerisinde Türkçe, Matematik, Hayat Bilgisi gibi derslerin yanı sıra Özel Eğitim Türkçe, Matematik ile Okuyorum Yazıyorum dersleri yer alıyor.
TRT EBA TV ilkokul 11 Ocak 2021 Cuma yayın akışı
08:00 İstiklal Marşı
08:00 ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ
09:00 TÜRKÇE-4 İLKÖĞRETİM
09:30 MATEMATİK-4 İLKÖĞRETİM
10:00 TÜRKÇE-3 İLKÖĞRETİM
10:30 MATEMATİK-3 İLKÖĞRETİM
11:00 TÜRKÇE-2 İLKÖĞRETİM
11:30 MATEMATİK-2 İLKÖĞRETİM
12:00 OKUYORUM YAZIYORUM
12:30 TÜRKÇE-1 İLKÖĞRETİM
13:00 MATEMATİK-1 İLKÖĞRETİM
13:30 ÖZEL EĞİTİM TÜRKÇE
14:00 ÖZEL EĞİTİM-MATEMATİK
15:00 TÜRKÇE-4 İLKÖĞRETİM
15:30 MATEMATİK-4 İLKÖĞRETİM
16:00 TÜRKÇE-3 İLKÖĞRETİM
16:30 MATEMATİK-3 İLKÖĞRETİM
17:00 TÜRKÇE-2 İLKÖĞRETİM
17:30 MATEMATİK-2 İLKÖĞRETİM
18:00 OKUYORUM YAZIYORUM
18:30 TÜRKÇE-1 İLKÖĞRETİM
19:00 MATEMATİK-1 İLKÖĞRETİM
19:30 ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ
20:30 BİZDEN
21:00 ÖZEL EĞİTİM TÜRKÇE
21:30 ÖZEL EĞİTİM-MATEMATİK
22:00 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE
22:30 Kapanış
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