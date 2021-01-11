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TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 11 Ocak 2021 Pazartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

Gündemde uzun bir süre geniş yer tutan ve birçok kişinin merakını toplayan TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı Pazartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler ile ilgili olarak birçok kritik gelişme söz konusu! 11 Ocak 2021 tarihli haberimizde TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı Pazartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler konusunda merak edilen birçok güncel ayrıntıya yer verdik. Haberimizi okuyarak gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

11 Ocak 2021 Pazartesi 00:00
TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 11 Ocak 2021 Pazartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
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TRT EBA TV ilkokul yayın akışında uzaktan eğitim dersleri yayınlanıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle yüz yüze eğitimin yerine getirilen uzaktan eğitim sisteminde ders yayınları TRT EBA TV üzerinden gerçekleştiriliyor.

İlkokul öğrencileri derslerini kaçırmamak için “TRT EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TRT EBA TV ilkokul yayın akışında Cuma günü yayınlar saat 08:00’de İstiklal Marşı ile başlıyor. İlk ders İstiklal Marşı’nın hemen ardından yine aynı saatte Erken Çocukluk Eğitimi ile başlıyor. Cuma günü EBA TV yayın akışı akşam 22:30’da sona eriyor. TRT EBA TV ilkokul yayın akışı içerisinde Türkçe, Matematik, Hayat Bilgisi gibi derslerin yanı sıra Özel Eğitim Türkçe, Matematik ile Okuyorum Yazıyorum dersleri yer alıyor.

TRT EBA TV ilkokul 11 Ocak 2021 Cuma yayın akışı

08:00 İstiklal Marşı

08:00 ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ

09:00 TÜRKÇE-4 İLKÖĞRETİM

09:30 MATEMATİK-4 İLKÖĞRETİM

10:00 TÜRKÇE-3 İLKÖĞRETİM

10:30 MATEMATİK-3 İLKÖĞRETİM

11:00 TÜRKÇE-2 İLKÖĞRETİM

11:30 MATEMATİK-2 İLKÖĞRETİM

12:00 OKUYORUM YAZIYORUM

12:30 TÜRKÇE-1 İLKÖĞRETİM

13:00 MATEMATİK-1 İLKÖĞRETİM

13:30 ÖZEL EĞİTİM TÜRKÇE

14:00 ÖZEL EĞİTİM-MATEMATİK

14:30 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE

15:00 TÜRKÇE-4 İLKÖĞRETİM

15:30 MATEMATİK-4 İLKÖĞRETİM

16:00 TÜRKÇE-3 İLKÖĞRETİM

16:30 MATEMATİK-3 İLKÖĞRETİM

17:00 TÜRKÇE-2 İLKÖĞRETİM

17:30 MATEMATİK-2 İLKÖĞRETİM

18:00 OKUYORUM YAZIYORUM

18:30 TÜRKÇE-1 İLKÖĞRETİM

19:00 MATEMATİK-1 İLKÖĞRETİM

19:30 ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ

20:30 BİZDEN

21:00 ÖZEL EĞİTİM TÜRKÇE

21:30 ÖZEL EĞİTİM-MATEMATİK

22:00 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE

22:30 Kapanış

TRT EBA TV ilkokul canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ



Son Güncelleme: 11.01.2021 00:00
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Anahtar Kelimeler:
Uzaktan EğitimPazartesiYayın AkışıEBA TVTRT
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