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TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 10 Ocak 2021 Pazar TRT EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

Gündemin dikkat çeken haberlerinden TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı Pazar TRT EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler konusunda merak edilen konular okurlarımız tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Siz de 10 Ocak 2021 Pazar tarihli haberimizi okuyarak gündemdeki tüm yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

10 Ocak 2021 Pazar 00:00
TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 10 Ocak 2021 Pazar TRT EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
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Pandemi nedeniyle uzaktan eğitim sistemine geçildi. Uzaktan eğitim sisteminde dersler EBA TV üzerinden aktarılmaya başlandı. Binlerce öğrenci TRT EBA TV yayın akışını araştırmaya başladı.

İlkokul öğrenciler dersleri kaçırmamak ve canlı olarak anında takip etmek için “TRT EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TRT EBA TV ilkokul Cuma yayınları sabah 09:00’da Erken Çocukluk Eğitimi dersiyle başlıyor. TRT EBA TV ilkokul günlük yayın akışı içerisinde Matematik, Türkçe, Hayat Bilgisi gibi derslerin yanı sıra İngilizce yabancı dil ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri yayınlanıyor.

TRT EBA TV ilkokul 10 Ocak 2021 Cuma yayın akışı

08.00     OKUL ÖNCESİ - Etkinlik Kuşağı   Beslenme (Türkçe, Oyun ve Fen Etkinlikleri)                     

09.00     SOSYAL BİLGİLER-4 İnsanlar, Yerler ve Çevreler (Yaşadığım Yer-2)                   

09.30     FEN BİLİMLERİ-4 Maddenin Özellikleri (Maddenin Ölçülebilir Özellikleri/ Hacim)                 

10.00     İNGİLİZCE-3 Toys and Games                             

10.30     TÜRKÇE-3 Millî Kültürümüz (Düşünen Hindi)                           

11.00     İNGİLİZCE-2 Colours               

11.30     HAYAT BİLGİSİ-2 Sağlıklı Hayat (Sağlık Çalışanları ve Sağlık Kurumları-1)                  

12.00     OKUYORUM YAZIYORUM Sesleri Tanıyoruz (Ç, ç)                 

12.30     TÜRKÇE-1 Okuyorum Yazıyorum (Ç Harfini Öğreniyorum-Hece ve Kelimeler Oluşturma )                   

13.00     HAYAT BİLGİSİ-1 Evimizde Hayat(İstek ve İhtiyaçların Arasındaki Farkı Ayırt Eder-1)                           

13.30     BİLİŞSEL BECERİLER Ara Renkleri Ayırt Etme               

14.00     TÜRK İŞARET DİLİ Tanışma, Günlük Aktiviteler, Duygular, Hava Durumu Diyalogları                              

14.30     1-2-3-4 TBA  TBA Kuşağı                        

15.00     SOSYAL BİLGİLER-4 (Tekrar)  İnsanlar, Yerler ve Çevreler (Yaşadığım Yer-2)                   

15.30     FEN BİLİMLERİ-4 (Tekrar) Maddenin Özellikleri (Maddenin Ölçülebilir Özellikleri/ Hacim)                 

16.00     İNGİLİZCE-3 (Tekrar) Toys and Games                             

16.30     TÜRKÇE-3 (Tekrar)  Millî Kültürümüz (Düşünen Hindi)                           

17.00     İNGİLİZCE-2 (Tekrar) Colours               

17.30     HAYAT BİLGİSİ-2 (Tekrar) Sağlıklı Hayat (Sağlık Çalışanları ve Sağlık Kurumları-1)                   

18.00     OKUYORUM YAZIYORUM (Tekrar) Sesleri Tanıyoruz (Ç, ç)                 

18.30     TÜRKÇE-1 (Tekrar) Okuyorum Yazıyorum (Ç Harfini Öğreniyorum-Hece ve Kelimeler Oluşturma )                   

19.00     HAYAT BİLGİSİ-1 (Tekrar) Evimizde Hayat(İstek ve İhtiyaçların Arasındaki Farkı Ayırt Eder-1)                           

19.30     OKUL ÖNCESİ - Etkinlik Kuşağı (Tekrar)  Beslenme (Türkçe, Oyun ve Fen Etkinlikleri)                       

20.30     VELİ KUŞAĞI - BİZDEN Nihan Peker ANTEPE - Çocuk ve Felsefe               

21.00     BİLİŞSEL BECERİLER (Tekrar)  Ara Renkleri Ayırt Etme               

21.30     TÜRK İŞARET DİLİ (Tekrar) Tanışma, Günlük Aktiviteler, Duygular, Hava Durumu Diyalogları                            

22.00     1-2-3-4 TBA (Tekrar) TBA Kuşağı

 

TRT EBA TV ilkokul canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ

 

 



Son Güncelleme: 10.01.2021 00:00
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DersEğitimYayın AkışıPazarTrt Eba Tv
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