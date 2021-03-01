TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 1 Mart 2021 Pazartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

TRT EBA TV ilkokul yayın akışında uzaktan eğitim dersleri yayınlanıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle yüz yüze eğitimin yerine getirilen uzaktan eğitim sisteminde ders yayınları TRT EBA TV üzerinden gerçekleştiriliyor.

İlkokul öğrencileri derslerini kaçırmamak için “TRT EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TRT EBA TV ilkokul yayın akışında Perşembe günü yayınlar saat 08:00’de İstiklal Marşı ile başlıyor. İlk ders İstiklal Marşı’nın hemen ardından yine aynı saatte Erken Çocukluk Eğitimi ile başlıyor. Perşembe günü EBA TV yayın akışı akşam 22:30’da sona eriyor. TRT EBA TV ilkokul yayın akışı içerisinde Türkçe, Matematik, Hayat Bilgisi gibi derslerin yanı sıra Özel Eğitim Türkçe, Matematik ile Okuyorum Yazıyorum dersleri yer alıyor.

TRT EBA TV ilkokul 1 Mart 2021 Perşembe yayın akışı

07.00 OKUL ÖNCESİ - Etkinlik Kuşağı (Tekrar) EBA Anaokulu Unutulmayanlar - Aile

07.50 1-2-3-4 TBA Bitkileri ve Hayvanları Tanıyalım

08.00 OKUL ÖNCESİ - Etkinlik Kuşağı Bir Şeyden Çok Şey (Sanat, Müzik ve Matematik Etkinlikleri)

08.50 TBA SPOR Sabah Sporu

09.00 İNGİLİZCE-4 Fun with Science

09.30 MATEMATİK-3 Kesirler, Zaman Ölçme, Paralarımız, Tartma (Bütün, Yarım ve Çeyrek Kesir Gösterimleri-2)

10.00 HAYAT BİLGİSİ-3 Güvenli Hayat (Trafikte Uyulması Gereken Kurallar)

10.30 HAYAT BİLGİSİ-2 Güvenli Hayat (Yolculukta Güvenlik Kuralları)

11.00 1-2-3-4 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE Her Günüm Harika Hobiler- -den Daha Çok Seviyorum

11.30 HAYAT BİLGİSİ-1 Sağlıklı Hayat (Yemekte Uymamız Gereken Kurallar)

12.00 MATEMATİK Rakamları Ayırt Etme

12.30 OKUL ÖNCESİ - Etkinlik Kuşağı (Tekrar) Bir Şeyden Çok Şey (Sanat, Müzik ve Matematik Etkinlikleri)

13.30 İNGİLİZCE-4 (Tekrar) Fun with Science

14.00 MATEMATİK-3 (Tekrar) Kesirler, Zaman Ölçme, Paralarımız, Tartma (Bütün, Yarım ve Çeyrek Kesir Gösterimleri-2)

14.30 HAYAT BİLGİSİ-3 (Tekrar) Güvenli Hayat (Trafikte Uyulması Gereken Kurallar)

15.00 HAYAT BİLGİSİ-2 (Tekrar) Güvenli Hayat (Yolculukta Güvenlik Kuralları)

15.30 1-2-3-4 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE (Tekrar) Her Günüm Harika Hobiler- -den Daha Çok Seviyorum

16.00 HAYAT BİLGİSİ-1 (Tekrar) Sağlıklı Hayat (Yemekte Uymamız Gereken Kurallar)

16.30 MATEMATİK (Tekrar) Rakamları Ayırt Etme

17.00 İNGİLİZCE-4 (Tekrar) Fun with Science

17.30 MATEMATİK-3 (Tekrar) Kesirler, Zaman Ölçme, Paralarımız, Tartma (Bütün, Yarım ve Çeyrek Kesir Gösterimleri-2)

18.00 HAYAT BİLGİSİ-3 (Tekrar) Güvenli Hayat (Trafikte Uyulması Gereken Kurallar)

18.30 HAYAT BİLGİSİ-2 (Tekrar) Güvenli Hayat (Yolculukta Güvenlik Kuralları)

19.00 1-2-3-4 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE (Tekrar) Her Günüm Harika Hobiler- -den Daha Çok Seviyorum

19.30 OKUL ÖNCESİ - Etkinlik Kuşağı (Tekrar) Bir Şeyden Çok Şey (Sanat, Müzik ve Matematik Etkinlikleri)

20.30 ÖĞRETMENLER ODASI Prof. Dr. Hayri Fehmi YILMAZ

21.00 HAYAT BİLGİSİ-1 (Tekrar) Sağlıklı Hayat (Yemekte Uymamız Gereken Kurallar)

21.30 MATEMATİK (Tekrar) Rakamları Ayırt Etme

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