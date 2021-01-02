TRT Çocuk Tv Türksat uydu frekans, polarizasyon, sembol oranı ve fec değeri nedir? TRT Çocuk Tv canlı izleme linki

Bazı kanalların frekans bilgileri, HD uydu alıcılarına bağlı olarak değişebilir. Bazı kanallarda aynı frekans bilgisi tüm uydu alıcılarında açılabilir. Peki TRT Çocuk frekansı nedir? TRT Çocuk frekans değerleri nelerdir? Frekans numaraları ne demektir? Gibi sorular araştırılmaya başlandı
TRT Çocuk frekans bilgileri
Uydu: TÜRKSAT 4A
Frekans: 11.958
Sembol Oranı: 27500
FEC: 5/6
TRT Çocuk canlı izle
TRT çocuk kanalını intenet üzerinden izleyebilmekte mümkündür. TRT Çocuk kanalını ekrandan canlı bir şekilde izleyebildiğiniz gibi resmi intenet adresi üzerinden de izleyebilirsiniz.
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Son Güncelleme: 02.01.2021 16:28