TRT Çocuk Tv Türksat uydu frekans, polarizasyon, sembol oranı ve fec değeri nedir? TRT Çocuk Tv canlı izleme linki

Bazı kanalların frekans bilgileri, HD uydu alıcılarına bağlı olarak değişebilir. Bazı kanallarda aynı frekans bilgisi tüm uydu alıcılarında açılabilir. Peki TRT Çocuk frekansı nedir? TRT Çocuk frekans değerleri nelerdir? Frekans numaraları ne demektir? Gibi sorular araştırılmaya başlandı

TRT Çocuk frekans bilgileri

Uydu: TÜRKSAT 4A

Frekans: 11.958

Polarizasyon: V (Dikey) Batı

Sembol Oranı: 27500

FEC: 5/6

TRT Çocuk canlı izle

TRT çocuk kanalını intenet üzerinden izleyebilmekte mümkündür. TRT Çocuk kanalını ekrandan canlı bir şekilde izleyebildiğiniz gibi resmi intenet adresi üzerinden de izleyebilirsiniz.