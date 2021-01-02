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TRT Çocuk Tv Türksat uydu frekans, polarizasyon, sembol oranı ve fec değeri nedir? TRT Çocuk Tv canlı izleme linki

TV kanallarını izlemek için doğru frekans bilgisinin girilmesi gerekmektedir. Peki TRT Çocuk frekansı nedir? TRT Çocuk Polarizasyonu, Fec Değeri, Sembol Oranı ve Uydu Nedir? TRT Çocuk kanalının frekans bilgileri araştırılmaya başlandı.

02 Ocak 2021 Cumartesi 16:28
TRT Çocuk Tv Türksat uydu frekans, polarizasyon, sembol oranı ve fec değeri nedir? TRT Çocuk Tv canlı izleme linki
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Bazı kanalların frekans bilgileri, HD uydu alıcılarına bağlı olarak değişebilir. Bazı kanallarda aynı frekans bilgisi tüm uydu alıcılarında açılabilir. Peki TRT Çocuk frekansı nedir? TRT Çocuk frekans değerleri nelerdir? Frekans numaraları ne demektir? Gibi sorular araştırılmaya başlandı

TRT Çocuk frekans bilgileri

Uydu: TÜRKSAT 4A

Frekans: 11.958

Polarizasyon: V (Dikey) Batı

Sembol Oranı: 27500

FEC: 5/6

TRT Çocuk canlı izle

TRT çocuk kanalını intenet üzerinden izleyebilmekte mümkündür. TRT Çocuk kanalını ekrandan canlı bir şekilde izleyebildiğiniz gibi resmi intenet adresi üzerinden de izleyebilirsiniz.

TRT ÇOCUK CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...



Son Güncelleme: 02.01.2021 16:28
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Anahtar Kelimeler:
TRTÇocukFrekans Bilgileri
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