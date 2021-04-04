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TRT CANLI YAYIN Gönül Dağı son bölüm izle: TRT Gönül Dağı 22. son bölüm tek parça izle

Gönül Dağı 22.yeni bölümüyle TRT ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Dizinin sevenleri TRT Gönül Dağı 22.son bölüm tek parça izleme ekranını araştırıyor.

04 Nisan 2021 Pazar 13:57
TRT CANLI YAYIN Gönül Dağı son bölüm izle: TRT Gönül Dağı 22. son bölüm tek parça izle
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TRT 1 ekranlarının yeni sezona damgasını vuran dizisi Gönül Dağı yeni bölümleriyle her Cumartesi izleyici karşısına çıkıyor. Sevilen dizinin son bölümü 3 Nisan Cumartesi akşamı yayınlandı. 3 Nisan Cumartesi günü yayınlanan 22.bölüm izleyicilerden yine tam not aldı.

Gönül Dağı 22.bölümde ne oldu?

Dizinin yayınlanan son bölümünde Halime aldığı karar doğrultusunda herkesi şaşırttı. Taner ise yaşanan olayların ardından zorlu bir sürece girdi. Selami Keriman’ın kalbini kırdığını öğrendi ancak artık her şey için çok geçti. Keriman’ı istemeye geleceklerini öğrenen Selami, Keriman’ı vazgeçirmek için uğraştı.

Gönül Dağı son bölüm izle

Gönül Dağı dizinin bölümlerini izlemenin farklı yolları bulunmaktadır. Bu yollardan biri TRT canlı yayını üzerinden dizinin tüm bölümlerinin bulunduğu sayfadır. Bunun dışında Youtube üzerinde dizinin bazı bölümleri de yayınlanmaktadır.

Gönül Dağı 22.son bölüm kesintisiz ve HD izlemek için tıklayınız.

Gönül Dağı 23.yeni bölüm fragmanı

Gönül Dağı 23.yeni bölümüyle 10 Nisan Cumartesi günü TRT 1 ekranlarından yayınlanacak.

 




Son Güncelleme: 04.04.2021 16:41
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Trt 1Gönül DağıIzleCanlı
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