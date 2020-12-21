İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Fenerbahçe'nin İdari Menajeri Volkan Ballı, koronavirüse yakalandı
Son Dakika
Fenerbahçe'nin İdari Menajeri Volkan Ballı,...
Ara tatil sonrası yüz yüze eğitim kademeli açılabilir
Son Dakika
Ara tatil sonrası yüz yüze...
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi uyardı! 2021'de yeni bir dalgalanmaya neden olabilir!
Son Dakika
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi uyardı!...
Büyük buluşmaya az kaldı! Jüpiter ve Satürn, uzun yıllar sonra tekrar kavuşuyor
Son Dakika
Büyük buluşmaya az kaldı! Jüpiter...

TRT Büyük Selçuklu dizisi Hasan Sabbah karakteri kimdir, gerçek tarihte yaşamışlarmı

TRT Büyük Selçuklu dizisi Hasan Sabbah karakteri kimdir, gerçek tarihte yaşamışlarmı haberine dair en güncel bilgilere yer verdiğimiz 21 Aralık 2020 tarihli haberimizi okuyarak, siz de haberin en yeni ayrıntılarından anında haberdar olabilirsiniz.

21 Aralık 2020 Pazartesi 19:15
TRT Büyük Selçuklu dizisi Hasan Sabbah karakteri kimdir, gerçek tarihte yaşamışlarmı
Takip Et:

 

TRT 1 ekranlarının yeni dizisi olan ve sezona iddialı bir şekilde girmek isteyen Uyanış: Selçuklu dizisinde yer alan karakterler merak ediliyor. Son olarak dizide olacağı kesinleşen Hasan Sabbah’ın gerçek tarihte kim olduğu merak edilmeye başlandı.

Hasan Sabbah kimdir?

Dizide ismi geçen Hasan Sabbah 1046 – 1054 tarihleri arasında yaşadığı rivayet edilmektedir. Tarihi kaynaklarda Kum Kentin’de doğduğu belirtilen Sabbah’ın babası Ali bin Muhammed’dir. Babası tarafından felsefe, kelam, mantık, fıkıh ve riyaziyyat alanlarında eğitim alan Sabbah, suikastleri, fedaileri ve 35 yıl boyunca hiç dışarı çıkmadığı Alamut Kalesi ile bilinmektedir.

Alamut Kalesini üstün savaş yetenekleri ve zekası ile savaşsız olarak alan Sabbah kale sahiplerine para vererek kaleyi hakimiyetine almıştır. Dağın tepesinde kayalıkların üzerine kurulan kale döneminde alınması imkansız denilen kalelerden bir tanesidir. Sabbah, emrinde olan fedailer ile tanınmaktadır. Gerek düzenlediği suikastler gerekse fedailerinin kendisine bağlılığı ile tanınan Sabbah döneminin en güçlü isimlerinde bir tanesidir.

Hasan Sabbah hangi savaşta öldü?

Selçuklu kaynaklarına göre Mayısıs 1124 tarihinde tedavisi olmayan bir hastalığa yakalanan Sabbah, 23 Mayısıs 1124 tarihinde öldüğü rivayet edilmektedir. Düzenlediği 70’ten fazla suikast ile en korkulan isimlerden bir tanesi olan Sabbah, suikastlerini halka açık yerlerde derviş kılığındaki fedaileri aracılığı ile yaptırmaktaydı. Suikastlerine kurban giden isimlerden bir tanesi de Nizam’ül – Mülk’tür.

Haşhaşiler kimdir?

Selçuklu Devleti’nin bulunduğu yıllarda kurulan Haşhaşiler’in kurucusu Hasan Sabbah’tır. Tam adı Hasan bin Ali bin Muhammed bin Cafer bin Hüseyin bin Sabbah el-Hamari’dir.



Son Güncelleme: 21.12.2020 19:15
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
KimdirHasan SabbahUyanış Selçuklu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şafak Sezer'in yeni filmi!
Şafak Sezer'in yeni filmi!
Exxen platformunda program yapacak olan Zeynep Bastık'ın konukları merak ediliyor
Exxen platformunda program yapacak olan Zeynep Bastık'ın konukları merak ediliyor
Billur Kalkavan kimdir? Billur Kalkavan biyografisi
Billur Kalkavan kimdir? Billur Kalkavan biyografisi
Yeni Sihirli Annem dizisinin oyuncuları belli oldu!
Yeni Sihirli Annem dizisinin oyuncuları belli oldu!
MasterChef'te yarışmaya Eray veda etti! Eray Aksungur kimdir?
MasterChef'te yarışmaya Eray veda etti! Eray Aksungur kimdir?
Survivor 2021 ne zaman başlayacak? Survivor 2021'de kimler olacak?
Survivor 2021 ne zaman başlayacak? Survivor 2021'de kimler olacak?

Popüler Haberler

Menajerimi Ara dizisinin Emrah'ı Semi Sırtıkkızıl'ın hayat hikayesi!
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Arslantaş kimdir? İlker Kızmaz hakkında bilgiler
Çukur Seren kimdir? İrem Sak kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Uyanış Büyük Selçuklu nerede çekiliyor? Uyanış Büyük Selçuklu dizisi çekim yeri
Menajerimi Ara dizisi Leyla kimdir? Pınar Ünsal
Uyanış: Büyük Selçuklu Sultan Alparslan kimdir? Serdar Kılıç rol aldığı yapımlar ve biyografisi
TRT Büyük Selçuklu dizisi Hasan Sabbah karakteri kimdir, gerçek tarihte yaşamışlarmı
Uyanış: Büyük Selçuklu Sencer kimdir? Ekin Koç’un yer aldığı diziler
Uyanış Büyük Selçuklu Aydoğdu ve Bozkuş kimdir? Aydoğdu ve Bozkuş tarihte var mıydı?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Yorgos kimdir? Nik Xhelilaj'ın hayatı!
Beni Bırakma Dizisi Sıla diziden neden ayrıldı? Sude Doğar başka dizide mi oynayacak?
Acil nakit kredi ihtiyacı duyanlar için banka dışında borç para veren yerler
Mevlid kandili yeni kutlama sözleri 2020
Ramazan bayramında berber, kuaför ve güzellik salonları açık olacak mı? Berberler ve kuaförler ne zaman hizmete açılacak?
İşletme mezunları bankacı olabilir mi? İşletme mezunları bankacı olma şartları
B.1.1.7 nedir? Yeni koronavirüs için aşılar faydalı olacak mı? B.1.1.7 belirtileri nelerdir?
İbo Show Yılbaşı Özel programı konukları kimler?
Aile hekimliğimi nasıl öğrenebilirim? Adresime göre aile hekimim kim?
Rüyada babasının öldüğünü görmek ne anlama gelir? Rüyada babasının öldüğünü görmenin anlamı
2021'de altın fiyatları ne olacak? Güncel altın fiyatları tahmini ve 2021 altın yorumları
2021 MSB sözleşmeli er alımı başvuru şartları ve başvuru klavuzu

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.