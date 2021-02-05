TRT Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi ne zaman başlayacak?

İçerisinde Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu, Pelin Karahan gibi isimlerin oynayacağı dizinin ne zaman yayınlanacağı ise merak konusu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde çekileceği söylenen dizi ulusal kanalda yayınlanacak ilk dizilerden birisi olabilir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde çekimleri başlayan dizi, KKTC vatandaşları tarafından yoğun ilgi gördü.

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin konusu ne olacak?

Dizinin Kıbrıs Türkleri hakkında gerçek olaylardan esinleneceği ve varoluş mücadelelerini anlatacağı söyleniyor. Dizi 1963 yılında geçerek bu tarih üzerinden ilerleyecek. 1963 yılında başta Türkler ve Rumlar huzurlu bir hayat yaşamaktaydı. Ama Kanlı Noel adında korkunç olayların başlamasıyla beraber sakız tüccarı olarak hayatını sürdüren Dereli ailesi de bu olaydan etkilenir. Saldırıya uğrayıp ülkenin farklı kısımlarına yayılan aile bireyleri zorunlu olarak göç etmeye başlarlar.

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi ne zaman yayınlanacak?

Henüz kesin bir yayın tarihi verilmeyen Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi TRT ekranlarında yayınlanacak. Konu aldığı olaylar ile bizi hüzünlendirip o zamanlar hakkında bilgilendirecek olan bu dizi seyircileri ekranların başına kilitleyecek gibi gözüküyor. Dizinin çekimleri ise henüz devam etmekte.