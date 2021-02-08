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TRT Belgesel Sıfır Atık hangi günler, ne zaman, kaçta yayınlanıyor? TRT BELGESEL Sıfır Atık sunucusu Doğan Akdoğan kimdir?

Günümüzün en önemli konularından olan ve dünyayı bir tık daha iyi bir yer haline getirmemizi sağlayacak olan geri dönüşüm konusu, TRT Belgesel ekranlarında Sıfır Atık programı ile izleyicilerle buluşuyor. Doğan Akdoğan’ın sunuculuğunu yaptığı programın hangi gün yayınlandığı ise merak konusu.

08 Şubat 2021 Pazartesi 15:38
TRT Belgesel Sıfır Atık hangi günler, ne zaman, kaçta yayınlanıyor? TRT BELGESEL Sıfır Atık sunucusu Doğan Akdoğan kimdir?
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Sıfır Atık hangi günler saat kaçta yayınlanıyor?

 

TRT Belgesel ekranlarının en sevilen programlarından olan Sıfır Atık izleyicilerine geri dönüşüm ile alakalı önemli püf noktaları gösteriyor. Sunuculuğunu Doğan Akdoğan’ın üstlendiği program çarşamba günü saat 17.00’de TRT Belgesel kanalında yayınlanmakta. Bizi hayat hakkında eğitip, geri dönüşüm konusu hakkında daha da bilgilenmemizi ve dünyanın değişmesine nasıl katkıda bulunabileceğimizi gösteren bu program izleyenlerini her bölüm etkilemeye devam ediyor.

 

Programın sunucusu kim?

 

Programın sunuculuğunu 33 yaşında olan Doğan Akdoğan üstlenmekte. Pera Güzel Sanatlar Tiyatro Okulu’ndan mezun olan Doğan Akdoğan birçok tiyatro oyununda yer almış ve birçok tiyatro oyununun yönetmenliğini üstlenmiştir. Kendisi TRT ekranlarında görmeye alışık olduğumuz bir yüz. Kendisini daha önce TRT Okul, TRT Çocuk kanallarında ve Leyla ile Mecnun dizisinde tanıdığımız Doğan Akdoğan günümüzde TRT Belgesel ekranlarında Sıfır Atık programını sunmaktadır.



Son Güncelleme: 08.02.2021 15:38
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Anahtar Kelimeler:
Sıfır AtıkTrt BelgeselDoğan AkdoğanGeri Dönüşüm
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