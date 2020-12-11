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Trt Belgesel Şehirden Uzakta nerede çekiliyor? Şehirden Uzakta sunucusu kimdir?

Türkiye'nin belgesel kanalı olan TRT Belgesel yeni başlayacak olan Şehirden Uzakta programının nerede çekildiği ve sunucusunun kim olduğu haberimizden öğrenebilirsiniz.

11 Aralık 2020 Cuma 21:34
Trt Belgesel Şehirden Uzakta nerede çekiliyor? Şehirden Uzakta sunucusu kimdir?
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Şehirden Uzakta programı TRT Belgesel ekranlarında 12 Aralık 2020 tarihinden seyircilerle buluşmaya hazırlanıyor. Her cumartesi akşamı 21.30’da yayınlanacak Şehirden Uzakta programının sunuculuğunu Kıvanç Kasabalı yapacak. Her hafta yayınlanacak olan yeni bölümlerde başka bir köyde olacak Kasabalı, oranın çalışma ve yaşam hayatını, doğal güzelliklerini ekranlarda gösterecek.

Kıvanç Kasabalı kimdir?

24 Şubat 1975 İstanbul doğumlu, oyuncu ve modeldir. Kasabalı, Sedef Avcı ile 2005 yılında evlemiş ve bir çocukları olmuştur. Yaprak Dökümü dizisinde Cem karakteriyle tanınan Kasabalı, birçok yapımda görev almıştır. En son Yasak Elma oyunculuk yapmıştır.

Şehirden Uzakta nerelerde çekildi?

Şehirden Uzakta programında her yeni hafta başka bir şehirde çekiliyor. Nevşehir, Rize, Kars, Antalya, Çorum ve Sinop köylerinde çekilecek.

Şehirden Uzakta tanıtım fragmanı




Son Güncelleme: 11.12.2020 21:34
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Anahtar Kelimeler:
Kıvanç Kasabalışehirden UzaktaTrt Belgesel
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