TRT Belgesel Büyük Aile Çiftliği nerede çekildi? Yorkshire nerededir, hangi ülkede?

TRT Belgesel ekranlarından yayınlanan Büyük Aile Çiftliği belgeseli çok beğenildi. Dokuz çocuk sahibi olan bir ailenin doğal hayatların tüm çıplaklığıyla ekranlara getiren belgeseldeki kareler çok beğeniliyor.

Belgesin çekildiği çiftliğin nerede olduğu merak ediliyor. İngilizce adı Our Yorkshire Farm olan Büyük Aile Çiftliği belgeseli İngiltere’de yaşayan bir çiftçi ailenin hayatını anlatmaktadır. 2000 dönümlük bir alana sahip olan ailenin çiftliği doğal güzelliğiyle görenleri büyülüyor.

Belgeselin çekildiği bölge olan North Yorkshire bölgesi Birleşik Krallığın içerisinde yer almaktadır. Kuzey Yorkshire bölgesinin %40’ı milli parklar alanı olarak sayılır ve bu nedenle doğa güzelliği günümüzde de çok etkileyicidir.

Büyük Aile Çiftliği belgesi saat kaçta yayınlanıyor?

TRT Belgesel ekranlarında yayınlanan Büyük Aile Çiftliği belgeseli Pazar akşamları saat 20:10’da ekranlara gelmektedir.