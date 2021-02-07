TRT Belgesel Ailenin Yeni Üyesi sunucusu Reşat kimdir? Reshad Strik hakkında bilgiler

22 Haziran 1981 doğumlu olan Reshad Strik, Avustralya’nın Canberra şehrinde doğmuştur. Kökeni Boşnak’a dayanan Strik, Avustralya Tiyatro ve Sanat Akademisi’nde oyunculuk üzerine eğitim almıştır.

İlk kariyer zamanlarında Avustralya’da “Blue Heelers” ile Headlan’da rol almıştır. Ardında da ABD’ye gitmiştir. Amerika’da ilk önce Tepenin Gözleri 2’de Mickey isimli bir Amerikan askerini oynadı. Kısa zaman sonra da Jessica Simpson’ın A Public Affair isimli klibinde oynadı.

Hon Konglu yönetmen Fruit Chan’ın psikolojik gerilim filmi olan Don’t Look Up isimli film ile ilk başrol oyunculuğunu yapmıştır.

2010’da Bosna Hersek’e giderek iki uzun metrajlı film ile reklam çalışmaları yapmıştır. Oradayken evlenen Strik 2013’te Türkiye’ye gelmiştir. Türkiye’de 1 yıl Türkçe eğitimi alan Strik, Diriliş Ertuğrul ile Filinta isimli dizilerde oynadı. Reshad Strik, şuanda eşi ve iki çocuğu ile İstanbul’da yaşamakta.