TRT Barbaros dizisi ne zaman başlayacak? Barbaros dizisi 1. bölüm tanıtım fragmanı

Barbaros dizisi ne zaman başlayacak? 1. Bölüm tanıtım fragmanı izle!

Yeni bir dizi olan Barbaros tv ekranlarında başlamak için hazırlanıyor. Barbaros dizisinin başlama tarihi nedir? TRT 1 ekranlarında yayın hayatına başlayacak olan Barbaros dizisinin fragramı ne zaman yayınlanacak? Engin Altan Düzyatan’ın yeni dizisi olan Barbaros’un ilk bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sizin için araştırdık ve detaylar haberimizde…

Barbaros dizisi izleyicilerin karşına geçmek için hazırlık aşamasında olan ve TRT 1 ekranlarında yayınlanacak bir tarih dizisidir. Bu aralar ülkemizde tarih dizileri oldukça artışa geçmiştir ve izleyicilerin de yoğun bir ilgisi oluşmaya başlamıştır. Diriliş Ertuğrul dizisi sonrasında Kurtuluş Osman, Uyanış Büyük Selçuklu ve Payitaht Abdülhamid dizileri gündemde kalmaya devam etmektedir.

TRT 1’de bir yeni tarih dizisi ekranlara çıkmaya hazırlanmaktadır. Engin Altan Düzyatan ve Ulaş Tuna Astepe’nin başrolünü üstlendiği tarih dizisi izleyiciler tarafından merak edilerek araştırılmaya başlandı bile! Dizinin yayın hayatına ne zaman başlayacağı, konusu ve hangi oyuncuların yer alacağı daha şimdiden araştırılmaya başlanmıştır.

Barbaros dizisi konusu nedir?

Barbaros dizisi başlangıç tarihi nedir?

Barbaros dizisi konu olarak geçmişte yaşanan tarihi olayları ele almıştır. Osmanlı’nın ilk Kaptan-ı Deryası Barbaros Hayrettin Paşa’yı anlatacak olan dizide Barbaros Hayrettin Paşa’yı canlandıracak olan başrol oyuncularından biri Ulaş Tuna Astepe’dir. Engin Altan Düzyatan ise Barbaros Hayrettin Paşa’nın ağabeyi olan Oruç Reis’i canlandıracaktır.

Yayınlanma tarihi hakkında henüz bir netlik kazanmamış olan ve çekimleri devam eden dizinin Mart ayının ortalarında televizyon ekranlarında olacağı tahmin edilmektedir.

Barbaros dizisinin oyuncuları kimlerdir?

Dizinin güçlü bir oyuncu kadrosu bulunmaktadır. Dizinin başrollerinde Engin Altan Düzyatan, Ulaş Tuna Astepe ve Erhan Ünlütürk bulunmaktadır. Cast çalışmaları ise bir yandan devam etmektedir. Dizide rol alacak olan diğer oyuncuların isimleri belirlendiğinde haberimiz güncellenecektir.

Barbaros dizisi çekim yeri nerededir?

Dizinin çekimleri İstanbul’da gerçekleştirilmektedir.