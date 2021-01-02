TRT 3 Türksat uydu frekans, polarizasyon, sembol oranı ve fec değeri nedir? TRT 3 canlı izleme linki

Sizler de televizyon başında vakit geçirmek ve sevdiğiniz kanalları izlemek istiyorsanız izlemek istediğiniz kanalların frekans bilgilerine ihtiyacınız olacaktır. TRT 3 kanalının frekans bilgileri nelerdir?

Birçok kanalın frekans bilgileri uydularına göre değişiklik gösteriyor. Bazılarında frekanslar uyuşmuyor bazılarında ise aynı frekansla kanallar açılıyor. TRT 3 kanalının frekansı ve frekans değerleri nelerdir?

TRT 3 frekans bilgileri

Uydu: TÜRKSAT 4A

Frekans: 11958

Polarizasyon: V (Dikey) Batı

Sembol Oranı: 27500

FEC: 5/6

TRT 3 canlı izlemek için

TRT 3 kanalını televizyondan değil de intenet üzerinden izlemek istiyorsanız eğer web sitesi üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz. TRT 3 kanalını web siteden izlemek için aşağıdaki linke tıklamanız yeterli olacaktır.

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