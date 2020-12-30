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TRT 2021 yılbaşı programı

31 Aralık'ta Trt ekranlarında hangi programlar olacak? Hangi isimleri ile birlikte yeni coşkusu yaşanacak? İşte detaylar..

30 Aralık 2020 Çarşamba 14:53
TRT 2021 yılbaşı programı
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Trt ekranları efsaneler ve birbirinden eğlenceli konserlerle yılbaşında tüm heyecanıyla izleyicilerle buluşacak. Geçmişte unutulmayan sanat camiasındaki ünlü isimlerden sporda adını tarihe yazdırmış olan 2020'de hayatını kaybeden ünlü isimlerine kadar bir çok kültür ve sanat şölenine Trt ev sahipliği yapacak. 31 Aralık'ta Trt ekranlarında hangi programlar olacak? Hangi isimleri ile birlikte yeni coşkusu yaşanacak? İşte detaylar..

Kalk Gidelim’de birbirinden ünlü isimlerle final yapacak

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Uzun zamandır Trt’de yayınlanan Kalk Gidelim yılbaşında izleyicilerle son kez buluşacak. Dizinin final bölümü 135.  Bölümünde çeşitli sanatçılar yer alacak. Gülşen, Kubat ve Göksel dizinin son bölümünde konuk oyuncu olacak. Heyecanla beklenen Kalk Gidelim final bölümü 31 Aralık Perşembe 20:00’de Trt 1’de olacak.

Trt 1’de geçmişe yolculukla unutulmaz isimler birarada

Trt’nin uzun yıllar efsane sanatçıları konu edindiği noştalji fırtınası yılbaşı programı "1’de Nostalji", ve yılbaşında 00.15’te Trt 1’de izleyicilerle buluşacak. Zeki Müren’den Emel sayın’a kadar olan programda hangi isimler yok ki. Yıldırım Gürses’ten Sezen Aksu’ya Selami Şahin’den Muazzez Abacı’ya Ajda Pekkan’a...

Yeni yılla birlikte orkestra şöleni Trt 2'de yaşanacak

Klasik müzikseverler için vazgeçilmez orkestralarından Klasik müzik efsanelerinden Berlin Filarmoni Orkestrası Yeni Yıl Gala Konseri yılbaşı 20:05’rte canlı şekilde Trt 2’de olacak. 

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Viyana Filarmoni Orkestrası klasik haline getirdiği yılbaşı konserini 1 Ocak 13:15’te canlı bir şekilde Viyana’dan seyircilerle buluşacak.

Ardından sanat ve kültür dünyasına dair 2020 yılında yaşanmış olan öenmli olayları özet şeklinde aktaran 2020 Kültür Sanat Yıllığı programı  31 Aralık 19.15’te Trt 2’de olacak.

Trt Müzik yılbaşı özel

Geçmişi anmak tekrar yaşamak isteyenler için unutulmaz bestelerin seyricilerle buluştuğu “Yeni Yıl Nostaljisi” yılbaşında 12.50 -  17.10 ve 20.45’te Trt Müzik’te olacak.

Trt’nin derin arşivinden efsane parçalar, unutulmayan şarkılar, sohbetler “Arşivden” yılbaşı günü14.00’te Trt Müzik’te sevenleriyle birlikte olacak.

Müzik geçmişimizin Sanat Güneşi Zeki Müren de bizimle birlikte olacak. “Zeki Müren ile Baş Başa” programı 31 Aralık saat 19.05’te Trt Müzik’te başlayacak.

Trt Spor 2020 spor özetleri

Almanak adlı programla birlikte 2020’deki gerçekleşen spora dair gelişmeler  31 Aralık 22.00’de sporseverlerle buluşacak. Daha sonra ise 24.00’te Bir Zamanlar Yılbaşı Özel” programıyla 2020’nin yaşamını kaybeden değerli spor isimleri anılacak.

Trt Fm ve müzik

En fazla dinlenilen radyo kanallarından Trt Fm ise 31 Aralık  20.00’de sevilen şarkılarla yayınına başlayacak.



Son Güncelleme: 30.12.2020 14:53
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TRTYılbaşıProgram
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