TRT 2 Şubat 2021'de yayınlanacak sinema filmleri neler? TRT 2'de hangi filmler yayınlanacak? 28 günde 28 film geliyor

Trt 2 Şubat filmleri ile birbirinden farklı, ödüllü yapımları izleyicilerle buluşturacak.

Televizyondan film takip etmek pek yeni bir şey olmasa da hala karşımıza ilgi cekici film kuşakları çıkabiliyor. TÜrkiye Radyo Televizyon Kurumu yeniden yayına aldığı bir çok yapımı Trt 2 kanalında seyircilerle buluşturuyor.

Koronavirüs ile birlikte pek çok kişinin evde zaman geçirmesiyle bir çok kurum arşivlerini dijital ortama aktarmaya başladı. Evde karantina şartlarında zaman geçiren kişiler için içerik sayısı hızlı bir şekilde artırılmaya çalışılıyor.

Trt 2 de Ev Hayat Dolu ismiyle geçen aylarda başlattığı film kuşağını devam ettirmeyi düşünüyor. Kanal bu zaman dek onlarca filmi orijinal dil desteği ile seyricilere sundu. Kimi yapımlar televizyonda ilk kez yayınlanırken kimileri de ödüllü yapımlar olarak izleyicilere sunuldu.

1986'da yayın hayatına giren Trt kültür ve sanat odaklı bir kanaldı. Westen filmleri, sanat programları, konserler ve dönemin unutulmazları için değerli bir kaynaktı.

2010 yılında ara veren kanal 2019'da tekrar televizyonlara geri döndü. Şimdi de salgın süresince yayınladığı filmlerle konuşuluyor.

Trt 2 Şubat filmleri

Trt 2 seyircilerle buluşturacak olan 2021'de Şubat ayı filmlerini açıkladı. Pek çok ünlü sinema filmleri pbu poragramda yer alacak.

Ayın ilk filmi 2018 yapımı tarihi ve drama türündeki Transit filmi oldu. Christian Petzold'un yönettiği film bir çok festivalde yarışmalara katıldı.

2016 yapımı dram ve gerilim filmi Salesman, Asgar Ferhadi'nin yeni filmlerinden. Satıcı, Yabancı Dilde En İyi Film Oscarı'nı kazanmıştır.

Woody Allen'in 2011 En İyi Özgün Senaryo Oscar'ını aldığı Midnight in Paris, Owen Wilson, Rachel Mcadams gibi ünlü isimlerin yer aldığı film de listede yer alıyor.

Tamara Kotevska ve Ljubo Stefanov'un Honeyland isimli arıcıların hikayesini anlatıldığı bol ödüllü belgesel listedeki filmler arasında yer alıyor.

Yabancı filmlerin yanı sıra, yerli filmler de kuşakta yer alıyor. Mahmut Fazıl Coşkun’un yönettiği 2018 yapımı Anons, yine aynı yıl olan Abdurrahman Öner imzalı Aydede, edebiyat uyarlaması Kuyucaklı Yusuf (Yön. Feyzi Tuna, 1985) ve 2016 yapımı Çırak (yön. Emre Konuk) listedeki yerli yapımlar arasında.

TRT 2 Şubat ayı filmleri listesi

1 Şubat Pazartesi 21.00, “Transit”

2 Şubat Salı 21.00, “The Diving Bell and the Butterfly” (Kelebek ve Dalgıç)

3 Şubat Çarşamba 21.00, “Five Easy Pieces” (Beş Kolay Parça)

4 Şubat Perşembe 21.00, “Anons”

5 Şubat Cuma 21.30, “About Elly” (Elly Hakkında)

6 Şubat Cumartesi 21.30, “The Butler” (Başkanların Hizmetkârı) TV’de İlk

7 Şubat Pazar 21.30, “Good Day’s Work” (Çalışmak İçin İyi Bir Gün)

8 Şubat Pazartesi 21.30, “Mister Twister at the Pitch” (Bizim Sınıf Sahada)

9 Şubat Salı 21.00, “Salesman” (Satıcı)

10 Şubat Çarşamba 21.00, “Admiral” (Amiral)

11 Şubat Perşembe 21.00, “Aydede”

12 Şubat Cuma 21.30, “Hostiles” (Vahşiler)

13 Şubat Cumartesi 21.30, “Big Eyes” (Büyük Gözler)

14 Şubat Pazar 21.30, “Midnight in Paris” (Paris’te Gece Yarısı)

15 Şubat Pazartesi 21.30, “Cloudboy” (Niilas’ın Öyküsü)

16 Şubat Salı 21.00, “The Wind Will Carry Us” (Rüzgar Bizi Sürükleyecek)

17 Şubat Çarşamba 21.00, “Kuyucaklı Yusuf”

18 Şubat Perşembe 21.00, The Silence” (Sükut)

19 Şubat Cuma 22.15, “Honeyland” (Bal Ülkesi)

20 Şubat Cumartesi 21.30, “Looking for Eric” (Hayata Çalım At)

21 Şubat Pazar 21.30, “The Man Who Knew Infinity” (Sonsuzluk Teorisi)

22 Şubat Pazartesi 21.00, “Jouneyman”

23 Şubat Salı 21.00, “The Truth” (Saklı Gerçekler)

24 Şubat Çarşamba 21.00, “The Children of Genghis” (Cengiz’in Çocukları)

25 Şubat Perşembe 21.00, “Çırak”

26 Şubat Cuma 21.30, “Deep Rivers” (Derin Nehirler)

27 Şubat Cumartesi 21.30, “Supa Modo” (Süper Kahraman)

28 Şubat Pazar 21.30, “Black Snow” (Siyah Kar)

Film kuşağındaki yabancı yapımların altyazı ve orijinal dil seçeneği ile televizyona geleceğini hatırlatalım.