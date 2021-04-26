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TRT 2 93. Oscar töreni canlı izle 26 Nisan Pazartesi

TRT 2'nin 2021 yılında 93.'sünü düzenlediği TRT 2 Oscar Ödülleri merak ediliyor. Vatandaşlar, 26 NisanTRT 2 93. Oscar Töreni canlı başlıklarını araştırıyor.

26 Nisan 2021 Pazartesi 02:46
TRT 2 93. Oscar töreni canlı izle 26 Nisan Pazartesi
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TRT 2 tarafından düzenlenen Oscar Töreni merak edilmeye devam ediyor. 2021 yılı itibariyle 93.’sü düzenlenen TRT 2 Oscar Töreni’nde ödüllere aday gösterilen kişiler merak edilirken 26 Nisan 2021 tarihinde yayınlanacak olan TRT 2 Oscar Töreni araştırılmaya devam ediyor.

TRT 2’nin resmi Twitter hesabı üzerinden yayınlanacak olan 93. TRT 2 Oscar Ödül Töreni özel yayın ile gece saat 01.30’da Oscar’a Doğru ile başlayacak. Asıl tören saat 03.00’da Twitter üzerinden yapılan canlı yayınla izleyiciler ile buluşurken törenin sunuculuğunu Mehmet Açar, Alin Taşçıyan ve Zeynep Atakın üstelenecek.

TRT 2 canlı yayın izlemek için tıklayınız




Son Güncelleme: 26.04.2021 02:46
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Anahtar Kelimeler:
Canlı93. Oscar TöreniTRT 2
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