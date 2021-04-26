TRT 2 93. Oscar töreni canlı izle 26 Nisan Pazartesi

TRT 2 tarafından düzenlenen Oscar Töreni merak edilmeye devam ediyor. 2021 yılı itibariyle 93.’sü düzenlenen TRT 2 Oscar Töreni’nde ödüllere aday gösterilen kişiler merak edilirken 26 Nisan 2021 tarihinde yayınlanacak olan TRT 2 Oscar Töreni araştırılmaya devam ediyor.

TRT 2’nin resmi Twitter hesabı üzerinden yayınlanacak olan 93. TRT 2 Oscar Ödül Töreni özel yayın ile gece saat 01.30’da Oscar’a Doğru ile başlayacak. Asıl tören saat 03.00’da Twitter üzerinden yapılan canlı yayınla izleyiciler ile buluşurken törenin sunuculuğunu Mehmet Açar, Alin Taşçıyan ve Zeynep Atakın üstelenecek.