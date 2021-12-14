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TRT 1'in yeni dizisi Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı uyarlama mı? Hangi diziden uyarlama?

Geçtiğimiz hafta TRT1 ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya başlayan ve oldukça ilgi toplayan Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisi oldukça beğenildi. Dizi daha başlamadan tanıtım fragmanları ile ilgileri çekmeyi başarmıştı. İlk bölümün yayınlanması ile de beğenileri topladı. Bunun yanı sıra dizinin uyarlama olup olmadığı merak konusu oldu. İşte konuya ilişkin detaylar...

14 Aralık 2021 Salı 16:08
TRT 1'in yeni dizisi Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı uyarlama mı? Hangi diziden uyarlama?
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Uzun zamandır tanıtımları ile dikkat çeken Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı adlı dizi 16 Eylül akşamı ilk bölümü ile TRT1 üzerinden izleyicisi ile buluştu. Tarihi konusu ve oyuncuları itibari ile oldukça merak edilen dizinin ilk bölümüne ilgi yoğundu. Dizinin ilk bölümünü izleyeneler ise uyarlama olup olmadığını merak etti. Peki Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisi uyarlama mı? İşte detaylar…

Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı uyarlama mı?

İlk olarak Diriliş Ertuğrul dizisinin büyük ilgi görmesi ile izleyicinin tarihi dizilere olan ilgisi oldukça artış gösterdi. Bu ilgiye karşılık olarak tarihi dizilerin de sayısı arttı. Son olarak TRT1 ekranlarında izleyici karşısına çıkan Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisi de tarihi dizilere eklendi. Genel anlamda Barbaros Hayrettin Paşa’nın hikayesinin anlatılacağı dizinin senaristliğini Mustafa Burak Doğu yaparken yönetmenliğini ise Doğan Ümit Karaca yapıyor. Bu dizide Barbaros Hayrettin Paşa’nın Akdeniz kıyılarının egemenlik altına aldığı efsane tarihi anlatılacak.

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Tarihte denizlerin hükümdarı olarak bilinen ve Kızıl Sakal lakabı ile anılan Barbaros Hayrettin Paşa, yeni başlayan bu dizinin temelini oluşturuyor. İlk bölümü ile 16 Eylül akşamı izleyici karşısına çıkan dizideki görseller seyirciyi büyüleyici nitelikte. Barbaros Hayrettin Paşa’nın yanı sıra zaferlerinde yanında olan kardeşi Oruç Reis’in de hayatına değinilmektedir. Normalde Barbaros ismi Oruç Reis e aittir fakat Oruç Reis’in ölümünden sonra ağabeyinin ismini alarak Hayrettin Paşa olan adını Barbaros Hayrettin Paşa olarak kullanmıştır. Bunun en büyük sebebi kardeşi Oruç Reis’in kızıl renkte olan sakallarının olması ve bu sebepten de kızıl sakal anlamına gelen Barbaros’u ağabeyinden hatıra olarak kullanmıştır. 


Son Güncelleme: 14.12.2021 16:08
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