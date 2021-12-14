TRT 1'in yeni dizisi Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı nerede çekiliyor?

TRT1’in yeni dizisi olan Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı’nın yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca üstlenirken dizi ilk bölümü ile büyük ilgi topladı. Dizinin ilk bölümünü izleyenler sahnelere hayran kaldı ve nerede çekildiğini merak etmeye başladı. Peki Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı adlı efsanevi tarihi dizi nerde çekiliyor? İşte konuya ilişkin detaylar…
Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı nerede çekiliyor?
Denizaşırı seferlerin kaptanı!
Osmanlı İmparatorluğu’nun denizaşırı birçok seferinde önemli zaferlere imza atan ve o dönem Kızıl Sakal lakabı ile anılan Barbaros Hayrettin Paşa’nın hayatı bu dizi aracılığı ile izleyicilere aktarılacak. Akdeniz’de Osmanlı üstünlüğünün sağlanmasında büyük payı olan Hayrettin Paşa’nın yanı sıra kardeşleri Oruç Reis, Ishak Reis ve İlyas Reis’in de hayatlarına değinilecek.