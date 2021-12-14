İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde Slavia Prag ile eşleşti
Son Dakika
Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde Slavia Prag...
Asgari ücrette son dakika : Asgari ücret için pazarlık başlıyor!
Son Dakika
Asgari ücrette son dakika :...
İtalya Başbakanı Boris Johnson'ın yedinci kez baba oldu!
Son Dakika
İtalya Başbakanı Boris Johnson'ın yedinci...
Mehmet Ali Erbil'e darp girişimi: Sandalye ile saldırdı!
Mehmet Ali Erbil'e darp girişimi:...

TRT 1'in yeni dizisi Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı nerede çekiliyor?

Geçtiğimiz hafta ilk bölümü ile izleyici karşısına çıkan Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı oldukça ilgi gören diziler arasına girmeyi başardı. Dizi hakkında en çok merak edilen konu ise dizinin nerede çekildiği oldu. Peki TRT1'in yeni dizisi nerede çekiliyor? İşte detaylar...

14 Aralık 2021 Salı 06:11
TRT 1'in yeni dizisi Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı nerede çekiliyor?
Takip Et:

TRT1’in yeni dizisi olan Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı’nın yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca üstlenirken dizi ilk bölümü ile büyük ilgi topladı. Dizinin ilk bölümünü izleyenler sahnelere hayran kaldı ve nerede çekildiğini merak etmeye başladı. Peki Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı adlı efsanevi tarihi dizi nerde çekiliyor? İşte konuya ilişkin detaylar…

Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı nerede çekiliyor?

Osmanlı’nın ünlü Kaptan-ı Deryası olan ve denizlerin hakimi olarak bilinen Kızıl Sakal lakaplı Barbaros Hayrettin Paşa’nın hayatını anlatacak olan dizide Hayrettin Paşa’nın yanı sıra kardeşi Oruç Reis’in de hayatına değiniliyor. Tarihten esinlenilerek hazırlanan bu dizi için özel plato ve gemiler hazırlanarak birçok detay dikkatle yapıldı. İstanbul Beykoz’da çekimleri yapılan dizinin birçok detay göz önüne alınarak oldukça profesyonel hazırlanmış gemiler ve özel platolar ile çekimleri yapılmaya devam ediyor.

Denizaşırı seferlerin kaptanı!

Osmanlı İmparatorluğu’nun denizaşırı birçok seferinde önemli zaferlere imza atan ve o dönem Kızıl Sakal lakabı ile anılan Barbaros Hayrettin Paşa’nın hayatı bu dizi aracılığı ile izleyicilere aktarılacak. Akdeniz’de Osmanlı üstünlüğünün sağlanmasında büyük payı olan Hayrettin Paşa’nın yanı sıra kardeşleri Oruç Reis, Ishak Reis ve İlyas Reis’in de hayatlarına değinilecek.


Son Güncelleme: 14.12.2021 06:11
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
BarbaroslarDiziTRT1çekim
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Superstore dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu
Superstore dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu
En iyi animasyon filmleri listesi
En iyi animasyon filmleri listesi
Çifte Tehlike filminin konusu nedir? Çifte Tehlike filminin oyuncu kadrosu
Çifte Tehlike filminin konusu nedir? Çifte Tehlike filminin oyuncu kadrosu
Vacation Friends filminin konusu ve oyuncu kadrosu
Vacation Friends filminin konusu ve oyuncu kadrosu
En yeni Netflix romantik komedi filmleri hangileri?
En yeni Netflix romantik komedi filmleri hangileri?
Dağları Deviren Baba filmiyle alakalı merak edilenler
Dağları Deviren Baba filmiyle alakalı merak edilenler

Popüler Haberler

Kayseri Büyükşehir Belediyesi yardım başvurusu nasıl yapılır?
Kalp sağlığını olumsuz etkileyen yiyecek ve içecekler nelerdir?
TRT 1'in yeni dizisi Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı nerede çekiliyor?
Yelda Püsküllü kimdir, nerede doğmuştur? Yelda Püsküllü evli mi? Yelda Püsküllü kaç yaşında?
Ela Yörüklü kimdir? Ela Yörüklü kaç yaşında, nereli?
Superstore dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu
En iyi animasyon filmleri listesi
Çifte Tehlike filminin konusu nedir? Çifte Tehlike filminin oyuncu kadrosu
Emekli yılbaşı ikramiyesi 2022 verilecek mi? Yılbaşı ikramiyesi emekliye ne zaman verilecek?
FED toplantısı ne zaman, faiz kararı ne olacak?
Boyama makinesi operatörü maaşı ne kadar? Boyama makinesi operatörü ne iş yapar?
TJK 13 Aralık 2021 Pazartesi at yarışı sonuçları
Yönetici-Reklam Ve Halkla İlişkiler işi nedir? Yönetici-Reklam ve Halkla İlişkiler maaşları ne kadardır?
SGK şifre başvurusu nasıl olur? e-Bildirge şifre başvuru formu 2021
Vitamin ve mineral deposu hurmanın faydaları nelerdir ?
Lise öğrencileri için para kazanma yöntemleri nelerdir? Lise öğrencileri para kazanmanın yollarını arıyor
Masa başı iş yapmak için hangi bölümü okumak gerekiyor? Masa başı iş ve meslekler hangileridir?
Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı Yakup Ağa kimdir?
Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisi İshak Reis kimdir? Yetkin Dikinciler hakkında bilgiler
Erkan Meriç kimdir? Erkan Meriç biyografisi
Birikmiş emekli maaşı sorgulama işlemi nasıl yapılmaktadır?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.