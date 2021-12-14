TRT 1'in yeni dizisi Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı nerede çekiliyor?

TRT1’in yeni dizisi olan Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı’nın yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca üstlenirken dizi ilk bölümü ile büyük ilgi topladı. Dizinin ilk bölümünü izleyenler sahnelere hayran kaldı ve nerede çekildiğini merak etmeye başladı. Peki Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı adlı efsanevi tarihi dizi nerde çekiliyor? İşte konuya ilişkin detaylar…

Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı nerede çekiliyor?

Denizaşırı seferlerin kaptanı!

Osmanlı’nın ünlü Kaptan-ı Deryası olan ve denizlerin hakimi olarak bilinen Kızıl Sakal lakaplı Barbaros Hayrettin Paşa’nın hayatını anlatacak olan dizide Hayrettin Paşa’nın yanı sıra kardeşi Oruç Reis’in de hayatına değiniliyor. Tarihten esinlenilerek hazırlanan bu dizi için özel plato ve gemiler hazırlanarak birçok detay dikkatle yapıldı. İstanbul Beykoz’daleri yapılan dizinin birçok detay göz önüne alınarak oldukça profesyonel hazırlanmış gemiler ve özel platolar ile çekimleri yapılmaya devam ediyor.

Osmanlı İmparatorluğu’nun denizaşırı birçok seferinde önemli zaferlere imza atan ve o dönem Kızıl Sakal lakabı ile anılan Barbaros Hayrettin Paşa’nın hayatı bu dizi aracılığı ile izleyicilere aktarılacak. Akdeniz’de Osmanlı üstünlüğünün sağlanmasında büyük payı olan Hayrettin Paşa’nın yanı sıra kardeşleri Oruç Reis, Ishak Reis ve İlyas Reis’in de hayatlarına değinilecek.