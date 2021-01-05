TRT 1'de 5 Ocak 2021 Salı tarihinde ne var? TRT 1 5 Ocak 2021 Salı günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?

TRT 1 yayın akışı içerisinde 5 Ocak 2021 Salı günü izleyicilerin büyük bir ilgiyle takip ettiği yapımlar ve yarışma programları bulunuyor. Öğle kuşağında dizilerin tekrar bölümleri milyonları ekran başına kilitlerken, dizi kuşağında da merakla izlenen yapımlara yer veriliyor. İzleyiciler sevdikleri yapımlara geç kalmamak için ‘’TRT 1’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

TRT 1 ekranının 5 Ocak 2021 Salı günü izleyicileri ile buluşan programları arasında bu hafta 08:00 saatlerinde Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi ile güne başlamaktadır. TRT 1 ekranın yayın akışı içerisinde çok sık takip edilen Kalk Gidelim dizi tekrarı ve daha sonrasında Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar programına yer verilmektedir. Saatler 20:00’ı gösterdiğinde ise TRT 1 ekranlarında Masumlar Apartmanı yeni bölümü ile ekranlarda izleyicisi ile buluşacak.

TRT 1’in 5 Ocak 2021 Salı günü yayın akışında ekranların en çok izlenen programları yer alıyor.

TRT 1 5 Ocak 2021 Salı yayın akışı

05:38 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı

05:40 Seksenler (Altyazılı)

06:35 Acemi Anneler

08:00 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

09:00 Türkan Hanım'ın Konağı

11:00 Kalk Gidelim



13:30 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar15:55 Acemi Anneler17:15 Seksenler (Altyazılı)19:00 Ana Haber19:55 Doğrusu Ne?20:00 Masumlar Apartmanı

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