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TRT 1'de 5 Ocak 2021 Salı tarihinde ne var? TRT 1 5 Ocak 2021 Salı günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?

Basında yer almaya başladığı ilk andan beri dikkat çeken TRT 1'de Salı tarihinde ne var? TRT 1 Salı günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak? haberine dair yeni ayrıntıları öğrenmek istiyorsanız siz de hemen 05-01-2021 tarihli haberimizden gelişmeleri takip edebilirsiniz.

05 Ocak 2021 Salı 19:19
TRT 1'de 5 Ocak 2021 Salı tarihinde ne var? TRT 1 5 Ocak 2021 Salı günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
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TRT 1 yayın akışı içerisinde 5 Ocak 2021 Salı günü izleyicilerin büyük bir ilgiyle takip ettiği yapımlar ve yarışma programları bulunuyor. Öğle kuşağında dizilerin tekrar bölümleri milyonları ekran başına kilitlerken, dizi kuşağında da merakla izlenen yapımlara yer veriliyor. İzleyiciler sevdikleri yapımlara geç kalmamak için ‘’TRT 1’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

TRT 1 ekranının 5 Ocak 2021 Salı günü izleyicileri ile buluşan programları arasında bu hafta 08:00 saatlerinde Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi ile güne başlamaktadır. TRT 1 ekranın yayın akışı içerisinde çok sık takip edilen Kalk Gidelim dizi tekrarı ve daha sonrasında Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar programına yer verilmektedir. Saatler 20:00’ı gösterdiğinde ise TRT 1 ekranlarında Masumlar Apartmanı yeni bölümü ile ekranlarda izleyicisi ile buluşacak.

TRT 1’in 5 Ocak 2021 Salı günü yayın akışında ekranların en çok izlenen programları yer alıyor.

TRT 1 5 Ocak 2021 Salı yayın akışı

05:38 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı
05:40 Seksenler (Altyazılı)
06:35 Acemi Anneler
08:00 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
09:00 Türkan Hanım'ın Konağı
11:00 Kalk Gidelim

13:30 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
15:55 Acemi Anneler
17:15 Seksenler (Altyazılı)
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Masumlar Apartmanı

TRT 1 canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 05.01.2021 19:19
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Trt 1 Yayın AkışıTrt 1
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