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TRT 1'de 4 Mayıs 2021 Salı tarihinde ne var? TRT 1 4 Mayıs 2021 Salı günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?

Salı günü basında geniş bir yer bulan TRT 1'de Salı tarihinde ne var? TRT 1 Salı günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak? haberi ile ilgili okurlarımız tarafından da çokça merak edilen yeni gelişmeler gündemde yer almaya devam ediyor. TRT 1'de Salı tarihinde ne var? TRT 1 Salı günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak? konusula ilgili olarak tüm güncel sondakika bilgilere Mayıs 4 Salı tarihli haberimizden ulaşabilirsiniz.

04 Mayıs 2021 Salı 18:02
TRT 1'de 4 Mayıs 2021 Salı tarihinde ne var? TRT 1 4 Mayıs 2021 Salı günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
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 TRT 1 yayın akışı içerisinde 01 Mayıs Cumartesi günü izleyicilerin büyük bir ilgiyle takip ettiği yapımlar ve yarışma programları bulunuyor. Öğle kuşağında dizilerin tekrar bölümleri milyonları ekran başına kilitlerken, dizi kuşağında da merakla izlenen yapımlara yer veriliyor. İzleyiciler sevdikleri yapımlara geç kalmamak için ‘’TRT 1’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

TRT 1 ekranının 01 Mayıs Cumartesi günü izleyicileri karşısına çıkacak programlar aşağıda yer almaktadır.

TRT 1 01 Mayıs Cumartesi yayın akışı

05:23 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:15 Beni Bırakma 

08:00 Kuşlarla Yolculuk

08:40 Masumlar Apartmanı 

11:30 Anneler Stüdyo 

13:20 Bir Zamanlar Kıbrıs 

16:15 Maceraya Yolculuk 

18:00 Ana Haber (Canlı)

18:30 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel

20:30 Gönül Dağı 

23:45 Mavera (Altyazılı)

01:10 İyilik Hikayeleri 

02:15 Mesnevi'den Hikayeler 

02:45 Sahur Bereketi 

04:20 Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif

 

TRT 1 canlı yayınını izlemek için;https://www.trt1.com.tr/yayin-akisi




Son Güncelleme: 04.05.2021 18:02
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Anahtar Kelimeler:
Trt 1 Yayın AkışıTrt 1
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